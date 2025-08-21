MXGP: Coenen cerca il riscatto in Olanda, Febvre vuole la fuga

Dopo aver incassato una sonora tripletta, adesso la palla passa a Lucas Coenen. Saranno puntati decisamente su di lui i riflettori questo fine settimana in occasione del GP di Olanda, quartultimo appuntamento valido per il Campionato Mondiale 2025 di motocross, classe MXGP, in scena sulla sabbia di Arnhem.

Lo scorso weekend infatti in quel di Uddevalla a dettare legge è stato un più che consistente Romain Febvre, capace di imporsi in entrambe le gare facendo un poderoso passo in avanti nella classifica piloti. Più attardato invece il belga, il quale non è andato oltre la settima e la dodicesima piazza nei due segmenti.

Quando mancano soltanto quattro eventi alla fine della competizione iridata, l’appena citato Febvre vanta 794 punti nell’overall, inseguito da un Coenen fermo a quota 753. Glenn Coldenhoff invece è terzo in zona 572, desideroso di conservare il gradino più basso fino alla fine dell’annata sportiva.

Attenzione poi ai piloti italiani, uno su tutti Andrea Bonacorsi e Mattia Guadagnini, decisi a comportarsi bene per terminare in crescendo la stagione. Ci sono tutti i presupposti per vivere una domenica di alto livello.