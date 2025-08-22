Moto3: doppietta italiana nel primo turno al Balaton Park. Svetta Guido Pini

Comincia con una bella prestazione in chiave Italia il weekend del GP di Ungheria, quattordicesimo appuntamento valido per il Motomondiale 2025 di Moto3 in scena presso l’inedito Balaton Park. In occasione del primo turno di prove libere infatti a svettare è stato il rookie Guido Pini, seguito dal connazionale Dennis Foggia.

Nello specifico il centauro in forza alla Liqui Moly Dynavolt Intact GP è apparso molto a suo agio con il tracciato del circuito magiaro, divertendosi soprattutto nel primo segmento della sessione, fermando il cronometro in 1:47.070. Dietro di lui un ottimo Dennis Foggia che, in sella alla sua CFMOTO Gavotta Aspar Team ha accusato un gap di 0.265. Chiude la top tre, invece, Angel Piqueras (FRINSA – MT Helmets – MSI), il quale ha chiuso con un distacco di 0.454.

Bene inoltre David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), quarto a 0.501, precedendo Adrian Fernandez (Leopard Racing), quinto a 0.690, e Joel Kelso (LEVEL UP – MTA), sesto a 0.724. Inizio contratto, invece, per il leader del Mondiale, Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), dodicesimo a 1.585.

Da segnalare poi la top 14 strappata da Riccardo Rossi (Rivacold Snipers Team), undicesimo a 1.390. Diciannovesimo il teammate Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team), a 2.199, ventiduesimo infine Stefano Nepa (SIC58 Squadra Corse), a 2.384.