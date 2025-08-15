GP AustriaMotoGP
Moto3: Angel Piqueras detta legge nella prima sessione di libere al Red Bull Ring. Settimo Pini
Comincia nel segno di Angel Piqueras il weekend dedicato al GP d’Austria, appuntamento numero tredici del Motomondiale 2025 di Moto3 in scena questo fine-settimana sul tracciato del Red Bull Ring. Il centauro spagnolo è apparso subito in buono spolvero, motivato a dettare legge anche negli altri segmenti.
Nello specifico il pilota in forza alla FRINSA – MT Helmets -MSI ha fermato il cronometro a 1:40.493, rifilando 0.175 alla Red Bull KTM Tech3 di Valentin Perrone, secondo davanti ad Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), terzo a +0.241.
Bene poi Ryusei Yamanaka (FRINSA – MT Helmets – MSI), quarto a +0.248 precedendo il leader del Mondiale Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), quinto a +0.251. Sono due invece gli azzurri in top 10: stiamo parlando di Guido Pini (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), settimo a +0.486, e Dennis Foggia (CFMOTO Gaviota Aspar Team), nono a +0.728.
Fuori dalla top 15 invece Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team), quindicesimo a +1.194. Più indietro il compagno di scuderia Riccardo Rossi, diciannovesimo a +1.512 oltre che Stefano Nepa (SIC58 Squadra Corse), ventunesimo a +1.878