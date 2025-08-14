MotoGP, orari prove libere GP Austria 2025: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Si concludono ufficialmente le lunghe vacanze estive del Motomondiale. Nella giornata di domani (venerdì 15 agosto), infatti, si alzerà il sipario sul Gran Premio d’Austria, tredicesimo appuntamento della stagione 2025. Come tradizione si gareggerà sul tracciato del Red Bull Ring, una di quelle piste particolarmente amata da piloti e tifosi, nella quale succede sempre qualcosa di elettrizzante.

La giornata prenderà il via con la prima sessione di prove libere di ogni classe. La Moto3 scatterà alle ore 09.00, la Moto2 alle ore 09.50, quindi la MotoGP sarà in scena dalle ore 10.45. Nel pomeriggio sarà la volta delle pre-qualifiche. La classe più leggera inizierà a fare sul serio alle ore 13.15, la Moto2 alle ore 14.05 mentre la MotoGP sarà in pista per 60 minuti alle ore 15.00, andando a decidere la top10 che nella giornata di sabato eviterà la Q1 in qualifica.

Come seguire l’evento in tv? Il venerdì del Gran Premio d’Austria sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201). In streaming si potrà seguire tramite l’App SkyGO e NOW. OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni di prove libere della MotoGP del Gran Premio di Austria.

PROGRAMMA GP AUSTRIA 2025 MOTOMONDIALE

Venerdì 15 agosto

Ore 08:30-08:45, MotoE, Pre-Qualifiche (I)

Ore 09:00-09:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 09:50-10:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 10:45-11:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 12:35-12:50, MotoE, Pre-Qualifiche (II)

Ore 13:15-13:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 14:05-14:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 15:00-16:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Ore 17:00-17:10, MotoE, Qualifiche – Q1

Ore 17:20-17:30, MotoE, Qualifiche – Q2

PROGRAMMA GP AUSTRIA: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Diretta streaming: NOW e SkyGO

Diretta Live Testuale: OA Sport per la MotoGP