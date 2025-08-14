Moto2, la stagione riparte al Red Bull Ring. Gonzalez vuole tenere a distanza gli inseguitori

Dopo la sosta estiva torna in scena il Motomondiale 2025. I tre fine settimana senza gare hanno dato modo a team e piloti di riposarsi e ricaricare le batterie, in vista di un finale di stagione da vivere tutto d’un fiato fino a Valencia dove, probabilmente, si deciderà l’intera stagione della classe mediana.

La Moto2, intanto, si prepara per il weekend del Gran Premio d’Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2025. Sul tracciato del Red Bull Ring, incastonato tra i monti della Stiria, ci attende una tappa di capitale importanza, sia perché darà modo a team e piloti di togliersi la ruggine di dosso, sia perchè segnerà un punto importante per la corsa al titolo.

Una corsa al titolo che si fa sempre più avvincente ed è ancora tutto in bilico. Manuel Gonzalez, infatti, comanda con 188 punti contro i 163 del connazionale Aron Canet, quindi terzo Barry Baltus con 134, quarto Diogo Moreira con 128, quinto Jake Dixon con 119 e Deniz Oncu con 100.

La gara austriaca ci darà una prima risposta su quello che vedremo nel finale della stagione. Mancano ancora 10 appuntamenti al termine del campionato e, di conseguenza, i piloti avranno ancora 250 punti a disposizione. La corsa verso il titolo della classe mediana sarà davvero incerta ed emozionante. Vedremo chi uscirà vittorioso dal round del Red Bull Ring.