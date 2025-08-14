Moto3: Rueda in Austria per ricominciare il dominio. Occasione per Pini?

Dopo la pausa estiva, torna il Motomondiale 2025. Questo weekend si ricomincerà infatti sul Red Bull Ring, circuito teatro del GP d’Austria, tredicesimo appuntamento stagionale. Sarà una prova del nove per tutti i piloti coinvolti, compresi quelli della classe più leggera, pronti a confermare ma anche perché no ribaltare quanto visto fino a questo momento.

Ma che situazione avevamo lasciato tre settimane fa? Saldamente al comando delle operazioni si trova il solito Josè Antonio Rueda, leader con la bellezza di 228 punti, suggellati dall’ultimo successo in Olanda. All’inseguimento figura Angel Piqueras, secondo con 143, dieci punti in più di Alvaro Carpe, terzo a quota 133.

Pensare a cosa potrebbe succedere adesso, dopo il periodo di pausa, è davvero difficile. È lecito tuttavia aspettarsi ancora più flemma da due rookie che, in modo diverso, hanno lasciato intravedere un talento non indifferente. Stiamo parlando di Maximo Quiles e di Guido Pini. L’azzurro in tal senso è motivato ad essere ancora più incisivo dopo tante gare terminate già in top 5, mancando però quel guizzo in più che in realtà è ampiamente in suo possesso.

L’anno scorso a trionfare fu David Alonso, seguito da Munoz ed Holgado con il già citato Piqueras a chiudere al quarto posto, mentre Rueda fu settimo. Ma ora, neanche a dirlo, sarà tutt’altra storia. Allacciate le cinture. Si ricomincia.