GP UngheriaMotoGP
Moto2: Gonzalez si impone nel primo turno di libere al Balaton Park, sorpresa Huertas
Buon impatto di Manuel Gonzalez sul nuovo circuito di Balaton Park, impianto che ospita questo fine settimana il GP di Ungheria, quattordicesimo atto valido per il Motomondiale 2025 di Moto2. Il leader della classifica piloti si è infatti imposto con solidità nel primo turno di prove libere, apparecchiando la tavola per un fine settimana da protagonista.
Il centauro in sella alla Liqui Moly Dynavolt Intact GP ha fatto segnare nello specifico un tempo di 1:41.362, rifilando 0.134 all’Italtrans Racing Team di Adrian Huertas, grande sorpresa della sessione, piazzatosi secondo davanti a Filip Salac (ELF Marc VDS Racing Team), terzo a 0.197.
Positivo anche quanto fatto da Diogo Moreira (Italtransa Racint Team), quarto a 0.461, precedendo Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo), quinto a 0.593. Seguono Jake Dixon (ELF Marc VDS Racing Team), sesto a 0.719, e Tony Arbolino (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), settimo a 0.884. Più attardato Celestino Vietti, fuori dalla top 14 ed attualmente diciassettesimo a 1.321, punto di partenza per gli altri turni, in cui sarà necessaria una risalita.