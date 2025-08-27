Medvedev, lo show costa caro: multa da record per il russo agli US Open

100.000 dollari. Lo scriviamo in lettere: centomila dollari. A tanto ammonta la multa che è stata comminata a Daniil Medvedev dopo l’ormai celebre show che lo ha visto protagonista, suo malgrado, al termine del match (perso) contro Benjamin Bonzi nel primo turno degli US Open 2025. Una “ciliegina sulla torta” amarissima per l’ex numero 1 del mondo che sta vivendo un’annata davvero da incubo fuori e dentro il campo.

Dopo tante delusioni e frustrazione, il nativo di Mosca confidava nel torneo di Flushing Meadows (che, giova ricordarlo, aveva vinto nel 2021 negando il Grande Slam a Novak Djokovic) per dare una sterzata ad un 2025 da incubo. Invece, come se non bastasse, le cose sono andate ancora peggio. Oltre al pesante ko contro il francese Bonzi, infatti, il russo ha messo in scena una violenta reazione dopo l’ormai celebre invasione di campo del fotografo, tra un punto e l’altro.

Daniil Medvedev ha poi peggiorato la situazione distruggendo una racchetta, manifestando palesemente la sua rabbia e frustrazione. Uno show che il pubblico ha gradito ben poco, fischiando il russo in maniera evidente. Uno show che la direzione del torneo newyorkese ha gradito ancora meno, per usare un pallio eufemismo. Sembra infatti che il tennista classe 1996 dovrà staccare un assegno di 100.000 dollari per estinguere la multa.

Lo US Open usa il “pugno duro” contro Daniil Medvedev, tanto da portare via al vincitore di 6 Masters 1000 in carriera, pressoché tutto il “prize money” che aveva incassato partecipando al primo turno dell’ultimo torneo del Grande Slam della stagione. Alla fine, quindi, il russo chiuderà la trasferta statunitense con 10.000 dollari nel taschino. Oltre il danno, la beffa. Così si potrebbe riassumere la situazione di Daniil Medvedev. Un tennista sempre più in crisi dal punto di vista tecnico e, di pari passo, sempre più in difficoltà dal lato della tenuta mentale. Occorre dare una sterzata netta. Per 100.000 buone ragioni…