Jannik Sinner: “Contro Popyrin sarà una partita difficile, il servizio sarà fondamentale. Rasarmi come Alcaraz? Non ci sto bene”

È uno Jannik Sinner soddisfatto quello che si presenta in conferenza stampa, dopo l’esordio vittorioso contro il ceco Vit Kopriva agli US Open 2025. Con un secco 6-1 6-1 6-2 il n.1 del mondo ha liquidato la pratica primo round con autorevolezza e ora ci si prepara al prossimo turno dove ci sarà l’australiano Alexei Popyrin da affrontare.

Una partita che ha dato modo anche all’azzurro di provare alcuni schemi di gioco alternativi: “Io sono uno che va sempre in cerca del miglioramento. Se c’è la possibilità di provare delle cose in partita lo faccio, nel momento giusto. Chiaramente, non è facile perché ci confrontiamo con rivali che sanno giocare bene a tennis e Kopriva sta avendo la sua miglior stagione“, ha raccontato in conferenza stampa.

“C’è soddisfazione che la giornata sia andata così, anche perché se c’è il modo di concludere prima la partita io lo faccio“, ha aggiunto l’altoatesino. Sul suo prossimo rivale: “Sarà una partita molto difficile. A lui piace giocare qui, l’anno scorso ha battuto Nole (Djokovic ndr.). Io devo stare attento, spero di servire bene e di rispondere altrettanto. Abbiamo fatto tanto lavoro negli scorsi cinque giorni, quando adesso il più è fatto. Domani ci alleniamo e vediamo cosa riesco a fare“.

In conclusione, a Sinner è stata fatta una domanda su look di Carlos Alcaraz (testa rasata) e se lui mai farà una cosa del genere: “No, non lo faro perché non mi stanno bene i capelli corti, altrimenti per comodità si potrebbe anche pensare. Ognuno poi fa come vuole, a lui stanno bene“.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini