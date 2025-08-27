Popyrin, Shapovalov e la rivincita con Bublik? Tabellone non banale per Sinner agli US Open

Jannik Sinner in soli 100 minuti ha staccato il pass per il secondo turno degli US Open 2025 di tennis: l’azzurro ha lasciato appena quattro game al ceco Vit Kopriva, ma sin da subito l’asticella si alzerà per il numero 1 del seeding e del mondo.

Al secondo turno, infatti, l’azzurro affronterà l’australiano Alexei Popyrin, rimasto fuori dal novero delle 32 teste di serie per sole 3 posizioni: il numero 36 del mondo non sarà un avversario da sottovalutare per Sinner, che poi inizierà a trovare i giocatori protetti dal seeding sul proprio cammino.

Nel terzo turno il potenziale avversario dell’azzurro, infatti, sarà il canadese Denis Shapovalov, numero 27, il quale dovrà prima superare la wild card transalpina Valentin Royer. A partire dagli ottavi di finale, poi, il livello si alzerà ulteriormente, con il possibile incrocio con uno tra lo statunitense Tommy Paul (14) ed il kazako Alexander Bublik (23).

Senza grandi scossoni nel primo turno, i favoriti per giocare i quarti di finale contro Sinner restano l’azzurro Lorenzo Musetti (10) ed il britannico Jack Draper (5), mentre l’avversario del numero 1 in semifinale potrebbe essere il tedesco Alexander Zverev (3), infine l’ultimo atto più atteso resta quella contro lo spagnolo Carlos Alcaraz (2).