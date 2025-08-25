Medvedev lancia l’idea più folle: “Sarebbe bello concludere la mia carriera con una partita come questa agli US Open”

Daniil Medvedev perde al primo turno degli US Open 2025, superato in cinque set dal francese Benjamin Bonzi con il punteggio di 6-3 7-5 6-7(3) 0-6 6-4. Il russo, sul match point a favore dell’avversario sul 5-4 terzo set, scatena la bagarre, trascina la sfida al quinto set, ma esce sconfitto e sfoga la sua rabbia distruggendo la racchetta.

La fiera dell’assurdo si sposta poi dal campo alla conferenza stampa nella quale il russo ha continuato a sfogare la sua rabbia con qualche parolaccia. Non è stato il fotografo a sfogare la sua frustrazione su di lui, poiché questa parte spetta al giudice di sedia e persino, in parte, al suo carnefice. Non sono mancate le provocazioni da parte dell’ex numero uno del mondo.

Sul pasticcio del fotografo: “Non ero arrabbiato con il fotografo, non è niente di speciale. Il fatto è che ogni volta che si sente un rumore sugli spalti, soprattutto tra un servizio e l’altro, non c’è mai una seconda di servizio. Ma comunque, alla fine, questo mi ha aiutato a rientrare in partita; è stato un momento divertente. Non ero arrabbiato con il fotografo, per niente. Ero arrabbiato per la decisione“.

Sul momento di caos alla fine del terzo set: “Certo che è deludente, ma aveva un match point sul servizio, che non aveva mai battuto fino a quel momento. Pensavo di essere stato sconfitto, di avere la seconda di servizio, visto che né il giudice di sedia né il giocatore avevano detto nulla. Pensavo di perdere la seconda di servizio, vincere il punto e che la partita sarebbe finita, finché il giudice di sedia non ha segnalato che era la prima. Mi è passato per la testa di fare anche peggio, ma non posso perché ci sono delle regole e siamo su un campo da tennis. Ho solo espresso le mie emozioni, la mia insoddisfazione per la decisione, e poi il pubblico ha fatto quello che ha fatto senza che io chiedessi loro molto. È stato divertente da guardare. Onestamente, mentre tutto questo accadeva, pensavo che forse sarebbe stato divertente concludere la mia carriera con una partita agli US Open […] “La mia carriera non è finita, non ancora, ma quando stai finendo la tua carriera sportiva, non sai mai dove vuoi finirla.” Oggi ho pensato che questo potesse essere il posto giusto per farlo“.

Sulla folla scatenata: “A un certo punto, ho chiesto loro di fermarsi, di fermarsi, ma non mi hanno ascoltato. Ho pensato che forse era meglio controllarli in modo che si fermassero, ma non volevano fermarsi, quindi non c’era altro da fare. A quel punto, ho capito che avevano urlato per sei minuti, finché finalmente è arrivato un momento di relax che ci ha permesso di tornare a competere. Improvvisamente, un tizio ha fischiato di nuovo dagli spalti e il servizio si è fermato di nuovo. Alla fine, non è un mio problema“.

Sull’unica vittoria nei tornei del Grande Slam in questa stagione: “Sto giocando male nei momenti importanti, anche peggio. Sbaglio tutto, il servizio, la risposta, la volée, qualsiasi cosa. Devo solo giocare meglio, quindi cercherò di farlo l’anno prossimo“.

Sulla prevista multa da parte dell’organizzazione del torneo: “Non ho idea di quanto sarà penalizzante; al pubblico è piaciuto molto più degli altri, quindi vedremo.” “Non ho fatto niente di male oggi. Spero che venga multato anche lui, perché oggi è stato preso così tanto in giro che non si sa nemmeno se sia lecito o meno. Alla fine, a prenderla sono sempre le stesse persone: Kyrgios, Bublik, io… persino Opelka, che, pur essendo una brava persona, viene multato perché non gli piace“