Jasmine Paolini dopo la vittoria su Aiava: “Match duro, difficili i primi turni degli Slam”

Comincia con il piede giusto il cammino di Jasime Paolini agli US Open 2025. In occasione del primo turno la giocatrice italiana ha infatti battuto l’australiana Destanee Aiava in due set, passando con il punteggio di 6-2, 7-6 in un match risultato meno agevole rispetto alle previsioni della vigilia.

L’azzurra infatti ha dovuto fare i conti con una partita vinta di esperienza, in cui ha dovuto recuperare un break di svantaggio in entrambi i set, mantenendo però il controllo adeguato in tutti i momenti chiave. Circondata dall’affetto del pubblico presente, la nativa di Castelnuovo di Garfagnana ha commentato a caldo quanto fatto:

“Oggi è stato un match duro – ha detto Paolini – Destanee è passata dalle qualificazioni, quindi aveva giocato già tre partite, comportandosi bene qui nei campi veloci. Ho cercato di giocare nel miglior modo possibile, sono felice di essermi qualificata al secondo turno, è tutto così fantastico. I primi incontri sono sempre complicati, soprattutto nello slam; tu vuoi giocare bene tante volte ma spesso non ne hai la possibilità: sono soddisfatta di come sono andate le cose”.

Paolini ha poi concluso: “Ci sono stati degli alti e bassi per me in questa stagione, sono felice del torneo di Cincinnati, dove ho giocato ad alto livello disputando diverse partite che mi hanno concesso di arrivare qui pronta. Il tennis è una combinazione di tanti fattori, conta tanto anche la fiducia. Mi sono presa una pausa in estate, speriamo di poter giocare un grande torneo”.