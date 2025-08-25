Fritz punge Sinner: “Jannik più costante, ma il livello più alto nel tennis è quello di Alcaraz”

Taylor Fritz, finalista dell’edizione 2024 dell’Open degli Stati Uniti, proverà a ripetere lo splendido percorso dello scorso anno quando l’unico capace di fermarlo è stato Jannik Sinner in finale. L’americano ha iniziato il suo torneo con un netto successo contro il connazionale Emilio Nava, superato con un perentorio 6-4, 6-2, 6-3.

Il giocatore californiano, al termine del match, ha tenuto una conferenza stampa nella quale ha toccato diversi temi: la sua prova d’esordio, le difficoltà che si presentano al primo turno di uno Slam, l’introduzione di vari sponsor sulle maniche delle magliette e le prestazioni di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Sulla vittoria al debutto contro Nava: “Non è divertente giocare contro di lui, credo, ed è un giocatore pericoloso al primo turno. Ha un servizio fantastico, colpisce la palla molto forte ed è difficile sfondarlo. È una partita in cui credo di non poter controllare o fare molte cose. Sarà il primo ad attaccare e a ottenere molti punti gratuiti al servizio“.

Sulle difficoltà nel primo turno di uno Slam: “Non è solo il primo turno degli US Open. Nella maggior parte dei tornei del Grande Slam, di solito è solo il primo turno. Sei un po’ nervoso e devi superare il primo set, poi posso rilassarmi un po’ e giocare un po’ meglio durante la partita. Sono contento di aver superato quel primo set così combattuto“.

Sull’aumento degli sponsor sulle magliette: “Penso che sempre più aziende si stiano interessando al tennis. Ho la sensazione che ogni marchio voglia lanciare una linea di sneaker, anche quelli che non sponsorizzano necessariamente tennisti, semplicemente perché è diventata così popolare, come l’abbigliamento sportivo e il tempo libero in generale. Penso che ci siano tantissime opzioni per i giocatori. Nel mio caso, ho pensato che Boss fosse perfetto per me. Sì, penso che molti dei principali marchi di sneaker stiano iniziando a concentrarsi su un paio di persone che desiderano, e questo è tutto“.

Sul suo fantastico rapporto con Frances Tiafoe: “Probabilmente ho troppe storie divertenti. Ma sì, Tiafoe è unico nel suo genere. È uno dei miei migliori amici, di sicuro. Siamo sempre andati molto d’accordo. Il modo migliore per descrivere il nostro rapporto, il motivo per cui andiamo così d’accordo, è che siamo entrambi capaci di ridere molto di noi stessi. Quindi, con lui, ci prendiamo sempre in giro a vicenda. La prima cosa che mi viene in mente ora è l’altro giorno, quando stavamo giocando a un torneo misto, sì, mi ha battuto 4-2, 4-2, sono uscito dal campo e lui mi ha preso in giro per tutto il tempo, dicendo che eravamo stati sbaragliati e battuti duramente. Mi ha mandato un messaggio appena uscito dal campo, dicendo: ‘Non posso nemmeno prenderti in giro, siamo stati battuti’. Ha risposto: ‘Siamo stati battuti’. Sai, ci vediamo e ci ridiamo sopra. È questo il nostro rapporto; nessuno dei due prende l’altro troppo sul serio. Ci prendiamo sempre in giro a vicenda.”

In relazione al piace di giocare sul Louis Armstrong Court: “Non lo chiedo necessariamente. Credo che mi interessi di più giocare all’ora del giorno che preferisco piuttosto che al tipo di campo. Quindi è difficile essere esigenti riguardo agli orari all’Arthur Ashe. Non mi piacciono alcuni degli orari diurni del Center Court perché c’è un’ombra enorme sul campo. È una cosa che mi dà molto fastidio. Quindi l’anno scorso, in particolare, ho chiesto di giocare sull’Armstrong Court perché era più facile trovare l’ora del giorno in cui volevo giocare“.

Sui buoni risultati e il loro rapporto con i buoni risultati: “Allo stesso tempo, la prestazione qui mi dà molta fiducia perché posso raggiungere un risultato che mi permetta di arrivare così lontano in uno Slam senza sentirmi incredibilmente bravo, ma piuttosto come se stessi giocando bene, ma non quanto so di poter giocare. Quindi, direi che, alla fine dell’anno scorso, le Finali del World Tour sono state molto importanti. Pensavo di aver giocato il mio miglior tennis. E poi, sì, a Wimbledon quest’anno, a Indian Wells nel 2022, credo di giudicare più in base a come sento di colpire la palla in allenamento e in partita, e non tanto in base ai risultati, immagino”.

Sulla preferenza tra Sinner e Alcaraz: “Stai cercando di farmi distruggere completamente dai tifosi di uno di loro. Non vincerai. Non puoi vincere con questa risposta. Non lo so davvero. È impossibile, impossibile dirlo. Penso che Jannik Sinner e i suoi risultati siano stati più costanti, ma il livello più alto che si può vedere nel tennis è quando Carlos Alcaraz è in forma. Ma non farmi sembrare ridicolo davanti ai suoi tifosi”.