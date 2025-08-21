Mats Wilander ha il suo favorito per gli US Open 2025: “Dico Jannik Sinner e non Carlos Alcaraz”

Nella giornata di oggi è stato definito dal sorteggio il main draw degli US Open 2025. L’ultimo Slam della stagione terra banco dal 24 agosto al 7 settembre e Jannik Sinner cercherà di confermare il titolo vinto l’anno scorso sul cemento di New York.

L’altoatesino, dal suo ritorno in campo dopo la squalifica di tre mesi per la vicenda “Clostebol”, ha disputato ben quattro finali, vincendone solo una, ovvero quella di Wimbledon. Indubbiamente, il prestigio del successo di Londra va oltre il mero dato numerico, ma è chiaro che da parte dell’azzurro ci sia voglia di trionfare ancora, anche per confermarsi n.1 del mondo.

L’attacco dello spagnolo Carlos Alcaraz è concreto, visto anche il successo dell’iberico a Cincinnati, ai danni proprio di Jannik. Il ritiro per un virus che l’ha colpito prima della sfida è stato un spiacevole inconveniente. Gli stimoli non mancano da questo punto di vista, avendo come obiettivo un stato di salute ottimale.

A questo proposito, l’ex n.1 del mondo e attuale commentatore tecnico per Eurosport, Mats Wilander, si è pronunciato in merito: “Se dovessi scegliere un favorito, sceglierei Sinner, perché penso che ci siano meno probabilità che perda all’inizio del torneo rispetto ad Alcaraz. E so che Carlos ha letteralmente giocato in tutte le finali a cui ha partecipato negli ultimi mesi. Quindi, non perde contro giocatori di livello inferiore. Ma, ripeto, c’è una piccola possibilità che ciò accada. Con Sinner, penso di no. Penso che lui arriverà in finale agli US Open se sarà in salute. E se sarà al 90-95% delle sue possibilità, credo che ci arriverà. Con Alcaraz, la situazione è un po’ più incerta“.