Jannik Sinner sorridente e rilassato in allenamento all’Arthur Ashe Stadium: buone sensazioni dopo il ritiro a Cincinnati

Jannik Sinner è tornato in campo quest’oggi a tre giorni di distanza dal ritiro nella finale del Masters1000 di Cincinnati contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Un match terminato poco dopo più di 20′ per le precarie condizioni di salute di Jannik, colpito da un virus influenzale nelle ore a precedere il match e debilitato nella sfida contro il pimpante iberico.

Sotto 0-5, come è noto, l’azzurro ha deciso di dire basta, decidendo di saltare il torneo di doppio misto del Major di New York a cui avrebbe dovuto prendere parte con la ceca Katerina Siniakova e di prendersi due giorni di relax.

Oggi, è stata l’occasione per allenarsi all’Arthur Ashe Stadium alle ore 18.00 con l’argentino Francisco Comesana, avendo modo anche di scambiare saluti e abbracci con Lorenzo Musetti e proprio Alcaraz, allenatisi in precedenza sul Centrale.

Un Sinner apparso sereno, sorridente e perfettamente recuperato dopo il lunedì di grande amarezza in Ohio. In altre parole, il peggio sembra alle spalle. A fine training, immancabile la foto di gruppo con Comesana e i due staff. Il nostro portacolori ha poi lasciato il campo dopo una breve chiacchiera con Novak Djokovic, che si è allenato subito dopo col tedesco Alexander Zverev.

Di seguito alcuni filmati di quanto accaduto quest’oggi:

VIDEO ALLENAMENTO JANNIK SINNER US OPEN 2025

Jannik Sinner has arrived on court pic.twitter.com/l6ZRzhrOje — Sam (@LoverLondonGirl) August 21, 2025

Video I took of Jannik Sinner practicing today in Ashe pic.twitter.com/IzCaANamUz — Sam (@LoverLondonGirl) August 21, 2025