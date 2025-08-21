US Open 2025, il tabellone di Lorenzo Musetti: esordio contro Mpetshi Perricard, possibili incroci con Cobolli e Sinner

Lorenzo Musetti si prepara per iniziare il proprio percorso negli US Open 2025. Il tennista toscano (10 del seeding) è stato inserito nella parte alta del tabellone dello Slam di New York e farà il proprio esordio contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard. Un primo match con insidie per Lorenzo, al cospetto di un tennista in grado di servire come pochi altri al mondo.

Nell’ottica di un secondo turno, Musetti affronterà uno tra il francese Quentin Halys e il belga David Goffin. Nel terzo round i rivali potenziali sono Flavio Cobolli/Aleksandar Vukic/Jenson Brooksby. Pertanto, ci potrebbe essere un derby all’orizzonte prima degli ottavi di finale. Vedremo se Lorenzo ci arriverà, visti i problemi palesati nell’ultimo periodo sull’hard.

Negli ottavi di finale Musetti potrebbe giocare contro il britannico Jack Draper (n.5 del seeding), tennista contro cui non ha mai vinto. Da capire le condizioni di quest’ultimo, reduce da un periodo di stop per problemi fisici. In alternativa, potrebbe esserci il canadese Gabriel Diallo. Nei quarti, il classe 2002 del Bel Paese potrebbe incontrare Jannik Sinner (n.1 del mondo), in un altro derby molto affascinante.

A seguire, in semifinale, i rivali più qualificati sul percorso sono Alexander Zverev/Alex de Minaur/Karen Khachanov/Andrey Rublev, prima dell’atto conclusivo contro Carlos Alcaraz/Novak Djokovic/Taylor Fritz/Ben Shelton. Non resta che godersi lo spettacolo.

Riepilogando schematicamente:

TABELLONE US OPEN 2025 LORENZO MUSETTI

1° turno – Giovanni Mpetshi Perricard

2° turno – Quentin Halys/David Goffin

3° turno – Flavio Cobolli/Aleksandar Vukic/Jenson Brooksby

Ottavi di finale – Jack Draper/Gabriel Diallo (i più probabili)

Quarto di finale – Jannik Sinner/Tommy Paul (i più probabili)

Semifinale – Alexander Zverev/Alex de Minaur/Karen Khachanov/Andrey Rublev (i più probabili)

Finale – Carlos Alcaraz/Novak Djokovic/Taylor Fritz/Ben Shelton (i più probabili)