Lorenzo Sonego crolla nel terzo set contro Jaume Munar ed esce di scena negli ottavi a Winston-Salem

Niente da fare per Lorenzo Sonego, impegnato negli ottavi di finale a Winston-Salem. Sul cemento americano il piemontese (n.35 del ranking) è stato sconfitto dallo spagnolo Jaume Munar (n.46 del ranking) col punteggio di 4-6 6-4 6-1. Dopo un buon primo parziale, l’azzurro è calato di rendimento soprattutto nella terza frazione e non ha potuto fare altro che salutare l’evento in questione, per pensare agli US Open. Prosegue, invece, il cammino di Munar, che affronterà nei quarti l’ungherese Marton Fucsovics.

Nel primo set il via non è dei migliori per Sonego, costretto a inseguire (0-3) per la gestione non ottimale del turno in battuta del secondo gioco. L’azzurro ha una reazione veemente tra quinto e settimo game, ribaltando completamente l’andamento del parziale e passando lui a condurre le danze. Il dritto è il colpo che fa la differenza e Sonny è bravo nell’esecuzione. Sullo score di 6-4 fa propria la frazione.

Nel secondo set l’equilibrio si rompe nel quinto game ed è il piemontese a strappare il servizio all’iberico ai vantaggi. Sembra che la partita vada dalla parte del giocatore italiano e invece dal game successivo tutto cambia. Munar, infatti, ottiene l’immediato contro-break e inizia a tessere la propria tela da fondo. L’iberico mette a nudo, infatti, i problemi dal lato sinistro di Lorenzo, costretto a cancellare tre palle break nell’ottavo game. Nulla può nel decimo, cedendo malamente a zero il suo turno al servizio. Conclusione: 6-4 per Munar.

Nel terzo set il “Canto del Cigno” di Sonego è il primo game, quando si costruisce due palle break che però lo spagnolo annulla. Da lì, infatti, l’azzurro va in grande difficoltà, subendo il break nel secondo e sesto gioco e nei fatti alzando bandiera bianca. Sullo score di 6-1, infatti, l’iberico può esultare. Leggendo le statistiche, pochi i punti ottenuti dal torinese con la prima di servizio in campo (61% rispetto al 75% del suo avversario) e troppi errori gratuiti (40, con 30 vincenti).