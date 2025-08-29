Vuelta a España 2025, tutte le classifiche: Pellizzari miglior giovane, Pedersen leader a punti

La settima tappa della Vuelta di Spagna proponeva l’arrivo in salita a Cerler.Huesca La Magia. Lo spagnolo Juan Ayuso ha attaccato da lontano dopo la crisi di ieri e ha vinto la frazione con pieno merito, mentre i big della classifica generale si sono osservati, salvo una piccola accelerazione di Giulio Ciccone, Jonas Vingegaard e Joao Almeida a cinque chilometri dall’arrivo.

Il norvegese Torstein Træen ha difeso la maglia rossa di leader della classifica generale con un vantaggio superiore ai due minuti nei confronti dei big: il danese Jonas Vingegaard insegue a 2’33”, il portoghese Joao Almeida a 2’41”, Giulio Ciccone a 2’41”, Lorenzo Fortunato a 2’47”.

Il danese Mads Pedersen svetta in testa alla classifica a punti, mentre la maglia a pois blu di migliore scalatore è sulle spalle dell’australiano Jay Vine. Giulio Pellizzari difende la maglia bianca di miglior giovane.

CLASSIFICHE VUELTA A ESPAÑA 2025

CLASSIFICA GENERALE

1 1 – Træen Torstein Bahrain – Victorious 20 6″ 25:18:02

2 5 ▲3 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 14″ 2:33

3 6 ▲3 Almeida João UAE Team Emirates – XRG 2:41

4 7 ▲3 Ciccone Giulio Lidl – Trek 6″ 2:42

5 3 ▼2 Fortunato Lorenzo XDS Astana Team 6″ 2:47

6 8 ▲2 Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike 2:49

7 9 ▲2 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 2:53

8 10 ▲2 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe ,,

CLASSIFICA A PUNTI

1 1 – Pedersen Mads Lidl – Trek 98

2 2 – Vernon Ethan Israel – Premier Tech 76

3 3 – Philipsen Jasper Alpecin – Deceuninck 75

4 4 – Ciccone Giulio Lidl – Trek 75

5 5 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 70

6 6 – Gaudu David Groupama – FDJ 62

7 7 – Aular Orluis Movistar Team 46

8 8 – Turner Ben INEOS Grenadiers 35

9 9 – Fortunato Lorenzo XDS Astana Team 35

10 10 – Bernal Egan INEOS Grenadiers 32

CLASSIFICA SCALATORI

1 1 – Vine Jay UAE Team Emirates – XRG 34

2 2 – Vervaeke Louis Soudal Quick-Step 23

3 Ayuso Juan UAE Team Emirates – XRG 20

4 5 ▲1 Quinn Sean EF Education – EasyPost 18

5 3 ▼2 Nicolau Joel Caja Rural – Seguros RGA 16

6 4 ▼2 Fortunato Lorenzo XDS Astana Team 10

7 6 ▼1 Verre Alessandro Arkéa – B&B Hotels 8

8 Frigo Marco Israel – Premier Tech 7

9 15 ▲6 Pedersen Mads Lidl – Trek 7

10 7 ▼3 Træen Torstein Bahrain – Victorious 6

CLASSIFICA GIOVANI

1 1 – Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 25:20:55

2 2 – Riccitello Matthew Israel – Premier Tech 0:27

3 7 ▲4 García Pierna Raúl Arkéa – B&B Hotels 0:46

4 4 – Lecerf Junior Soudal Quick-Step 1:22

5 11 ▲6 Frigo Marco Israel – Premier Tech 1:49

6 9 ▲3 Chumil Sergio Geovani Burgos Burpellet BH 3:31

7 5 ▼2 López Harold Martín XDS Astana Team 3:37

8 15 ▲7 Ayuso Juan UAE Team Emirates – XRG 4:35

9 14 ▲5 Rolland Brieuc Groupama – FDJ 6:38

10 16 ▲6 Guardeño Jaume Caja Rural – Seguros RGA 9:19