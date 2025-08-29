Classifica Vuelta a España 2025, settima tappa: Ciccone vicino a Vingegaard e Almeida, Tiberi in difficoltà

La settima tappa della Vuelta a España 2025 proponeva una serie di salite decisamente impegnative: Port del Cantò, Coll de la Creu de Pervés, Coll de L’Espina e l’arrivo in quota a Cerler.Huesca la Magia (ultimi 12,1 chilometri al 5,9% di pendenza media). C’è stata un’accelerazione di Giulio Ciccone, Jonas Vingegaard e Joao Almeida quando mancavano cinque chilometri alla vetta, ma poi il ritmo non si è intensificato ulteriormente e il gruppo dei migliori è rimasto compatto.

Juan Ayuso è andato in fuga da lontano dopo la crisi rimediata ieri e ha trionfato in solitaria, recuperando due minuti e mezzo sui big con la sua quindicesima affermazione in carriera. Da annotare l’ottimo secondo posto parziale di Marco Frigo, che sulla salita finale ha anche provato a tenere il passo dello spagnolo prima di inchinarsi e pagare poco più di un minuto. Antonio Tiberi è andato in difficoltà anche oggi, accumulando un distacco importante e uscendo di fatto dalla lotta per le posizioni nobili della classifica, obiettivo prima della partenza da Torino.

Il norvegese Torstein Træen ha difeso la maglia rossa di leader della classifica generale. Il portacolori della Bahrain-Victorious precede tutti i big: il danese Jonas Vingegaard insegue a 2’33”, il portoghese Joao Almeida a 2’41”, Giulio Ciccone a 2’41”, Lorenzo Fortunato a 2’47”. Da annotare l’ottava piazza di Giulio Pellizzari a 2’53”, con lo stesso tempo dell’australiano Jai Hindley. Di seguito la classifica generale della Vuelta di Spagna 2025 al termine della settima tappa. Domani (sabato 30 agosto) andrà in scena l’ottava frazione:

CLASSIFICA VUELTA A ESPAÑA 2025

1 1 – Træen Torstein Bahrain – Victorious 20 6″ 25:18:02

2 5 ▲3 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 14″ 2:33

3 6 ▲3 Almeida João UAE Team Emirates – XRG 2:41

4 7 ▲3 Ciccone Giulio Lidl – Trek 6″ 2:42

5 3 ▼2 Fortunato Lorenzo XDS Astana Team 6″ 2:47

6 8 ▲2 Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike 2:49

7 9 ▲2 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 2:53

8 10 ▲2 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe ,,

9 11 ▲2 Bernal Egan INEOS Grenadiers 2:55

10 12 ▲2 Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 2:58