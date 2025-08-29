Vuelta a España 2025, Jonas Vingegaard: “Abbiamo deciso di risparmiare le energie, potevamo lottare per la vittoria”

Si conclude con la vittoria di Juan Ayuso la settima tappa della Vuelta a España 2025. Sull’arrivo di Cerler. Huesca La Magia è stato lo spagnolo a trionfare, al termine di una cronoscalata perfetta che è valsa la settima vittoria stagionale al corridore della UAE Team Emirates XRG. Grande riscatto per il valenciano dopo le difficoltà di ieri.

Seconda posizione a 1’15” per un ottimo Marco Frigo (Israel Premier Tech) che è riuscito ad anticipare Raul Garcia Pierna (Arkea B&B Hotels), terzo all’arrivo (1’21”). Nessun particolare scossone nella classifica generale che resta sempre guidata dal norvegese Torstein Træen (Bahrain Victorious). Oggi è stato João Almeida a cercare di fare la differenza ma il portoghese è stato subito raggiunto dal duo Vingegaard-Ciccone.

Il gruppo dei migliori è così arrivato compatto all’arrivo, senza particolari distacchi ad esclusione di Antonio Tiberi che, parso subito in difficoltà, esce oggi dalla top 10. Continua a controllare la situazione Jonas Vingegaard che, ai microfoni di Eurosport, ha dichiarato: “Non è stata una giornata facile, abbiamo nuovamente corso per risparmiare le nostre energie ed abbiamo deciso di non fare niente oggi”.

“L’ultima salita è stata comunque complicata ma il team ha gestito bene la situazione. Se avessimo voluto sicuramente saremmo stati in grado di combattere per la vittoria ma, come ho detto, volevamo gestire le energie. La seconda e terza settimana saranno veramente difficili ed insieme abbiamo deciso di non forzare”, ha poi concluso il danese.