LIVE Vuelta a Burgos 2025, tappa di oggi in DIRETTA: possibile arrivo per ruote veloci

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa della Vuelta a Burgos 2025, la Cilleruelo de Abajo-Buniel di 161,6 chilometri. La gara si è aperta con l’affermazione di un corridore iberico, vedremo quali emozioni potrà riservarci il secondo atto.

Lo spagnolo Roger Adrià della Red Bull – BORA – hansgrohe ha vinto la prima tappa, la Olmillos de Sasamón-Burgos di 204,7 chilometri, battendo allo sprint il francese Jordan Labrosse della Decathlon AG2R La Mondiale Team. Al terzo posto si è piazzato il portoghese Afonso Eulálio della Bahrain-Victorious. Da segnalare, nel finale, la caduta di Giulio Ciccone della Lidl-Trek e del messicano Isaac Del Toro della UAE Team Emirates-XRG.

La tappa odierna non presenta difficoltà altimetriche degne di nota. Il percorso sembra disegnato per l’arrivo del gruppo a ranghi compatti. Le squadre degli sprinter dovranno però essere brave a controllare la gara e a gestire le eventuali fughe promosse dagli attaccanti di giornata.

In caso di conclusione in volata un gruppo di uomini jet è pronto a contendersi il successo nel duello all’ultimo centimetro. Nel novero dei favoriti al successo finale rientrano Matteo Malucelli della XDS Astana Team, il colombiano Juan Sebastian Molano della UAE Team Emirates-XRG, Giovanni Lonardi della Team Polti VisitMalta, Matteo Moschetti della Q36.5 Pro Cycling Team, il norvegese Erlend Blikra della Uno-X Mobility e lo statunitense Luke Lamperti della Soudal Quick-Step.

Vedremo chi conquisterà il successo di giornata e come si modificherà la conformazione della classifica. La seconda frazione partirà alle ore 12:42 ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Gli aggiornamenti inizieranno alle ore 14:30.