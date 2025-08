Remco Evenepoel firma con la Red Bull: inizia una nuova carriera, “più di una semplice pietra miliare”

Remco Evenepoel ha ufficialmente firmato con la Red Bull-BORA-hansgrohe dopo aver rescisso il contratto con la Soudal Quick-Step in maniera anticipata. Le varie parti coinvolte hanno trovato un accordo per il trasferimento del classe 2000 già a partire da questo inverno, annullando nei fatti l’accordo previsto con il team belga per il 2026. Per i restanti mesi del 2025 correrà ancora con i colori della Soudal Quick-Step.

Il 25enne belga era passato professionista nel 2019 proprio con il ribattezzato Wolfpack, ma attorno a lui non si era mai creato uno squadrone e la retribuzione economica non era più soddisfacente per uno dei ciclisti di riferimento a livello internazionale. Il Campione Olimpico di Parigi 2024 nella prova in linea e a cronometro si sposta ora in un sodalizio decisamente più abbiente e in cui militano altri elementi di lusso come Primoz Roglic, Jai Hindley, Florian Lipowitz (senza dimenticarsi del nostro Giulio Pellizzari).

Il palmares di Remco Evenepoel, ora prossimo a vivere la seconda parte della sua carriera, è già stellare: oltre a due ori a cinque cerchi spiccano tre trionfi ai Mondiali (in linea nel 2022, a cronometro nel 2023 e nel 2024), due Liegi-Bastogne-Liegi, la Vuelta di Spagna nel 2022, tre Classiche di San Sebastian e 66 vittorie complessive. In questa stagione si è ritirato al Tour de France al termine della dodicesima tappa dopo essere andato ripetutamente in difficoltà, in precedenza era stato quinto al Giro di Romandia e quarto al Giro del Delfinato.

La Red Bull-BORA-hansgrohe ha espresso la propria soddisfazione: “Si apre la fase successiva della sua carriera nella quale, insieme alla sua nuova squadra, intende affrontare le sfide più grandi di questo sport, con la chiara ambizione di lottare per la vittoria nelle gare più prestigiose e affascinare i fan di tutto il mondo con gare avvincenti. Questa è più di una semplice pietra miliare per Red Bull – BORA – hansgrohe, è un punto di svolta e un segnale chiaro verso il proprio futuro visto che, con rinnovata fiducia e audace ambizione, il team sta ponendo le basi per diventare una delle forze più attraenti sulla scena ciclistica internazionale nei prossimi anni”.

Tristezza nelle parole della Soudal Quick-Step: “Pur rammaricandoci della decisione di Remco di lasciare il team, custodiremo i ricordi che abbiamo costruito insieme e continueremo a impegnarci per ottenere risultati significativi per il resto della stagione. Crediamo fermamente nello spirito di squadra che ci ha valso il titolo di Wolfpack e continueremo a impegnarci per essere un collettivo più forte di qualsiasi singolo individuo. Desideriamo esprimere la nostra gratitudine agli sponsor e ai partner che ci hanno sostenuto durante tutto questo processo e che continueranno a farlo in futuro“.