LIVE Sinner-Kopriva, US Open 2025 in DIRETTA: esordio a New York per il n.1 del mondo
Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno degli US Open 2025 tra Jannik Sinner ed il ceco Vit Kopriva. Primo confronto diretto in assoluto tra i due tennisti, con il vincente della sfida che troverà al secondo turno uno tra l’australiano Alexey Popyrin ed il rientrante finlandese Emil Ruusuvuori.
Sinner, ventiquattrenne altoatesino, si presenta all’appuntamento con lo Slam statunitense dopo aver smaltito il virus che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca dopo appena 5 giochi nella finale dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Vincitore di Australian Open e Wimbledon l’azzurro proverà a confermare il titolo colto a Flushing Meadows nella passata stagione ed a rintuzzare l’assalto alla prima posizione del ranking proprio che arriva proprio dal rivale iberico.
Dal canto suo Kopriva, ventottenne di Bilovec (Repubblica Ceca), arriva all’ultimo Slam stagionale da numero 89 ATP. In carriera vanta 6 titoli Challenger vinti tutti su terra battuta. Ultimo hurrà in quel di Napoli, dove ha sconfitto in finale Luciano Darderi al tiebreak decisivo. In stagione a livello ATP si è issato fino ai quarti di finale del torneo di Marrakech, teatro della rivincita dell’italo-argentino.
La sfida di primo turno degli US Open 2025 tra Jannik Sinner ed il ceco Vit Kopriva sarà il secondo match sull’Arthur Asche Stadium dalle 17.30 dopo Swiatek-Arango. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!