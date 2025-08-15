Tennis
Balzo folle di Terence Atmane: l’avversario di Sinner ha già guadagnato quasi 60 posizioni nel ranking ATP!
Il tennista che domani sera alle ore 21.00 italiane Jannik Sinner affronterà in semifinale nel torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati sarà il transalpino Terence Atmane, proveniente dalle qualificazioni, che in Ohio ha già vinto ben 7 match consecutivi, tabellone cadetto incluso.
Il francese nell’aggiornamento di venerdì 8 agosto, al termine del Masters 1000 di Toronto, si trovava al 136° posto in classifica, a quota 460, e negli Stati Uniti ha quasi raddoppiato il proprio bottino di punti, salendo con l’ingresso in semifinale a quota 873, issandosi al 69° posto, con un guadagno di ben 67 posizioni.
In caso di ulteriore affermazione, inoltre, il transalpino di porterebbe a quota 1123 con l’ingresso in finale, al 44° posto virtuale, infine con un clamoroso successo nel torneo andrebbe a quota 1473, al 33° posto della classifica mondiale.