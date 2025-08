LIVE Italia-Slovenia, Nations League volley 2025 in DIRETTA: gli azzurri si giocano l’approdo in finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione di Italia-Slovenia – Il tabellone dell’Italia – Gli sloveni ai raggi X

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Slovenia, semifinale della Nations League 2025 di volley maschile. L’appuntamento è per sabato 2 agosto, alle ore o9.00 italiane, sul campo di Ningbo (Cina): gli azzurri si presenteranno all’appuntamento dopo aver regolato Cuba per 3-1, mentre i balcanici sono reduci dall’impresa confezionata contro la Francia (3-1 rifilato ai Campioni Olimpici e detentori del trofeo, sovvertendo il pronostico della vigilia).

I Campioni del Mondo partiranno con i favori del pronostico, ma dovranno stare molto attenti a un avversario in forma smagliante e che va sempre temuto per la sua caparbietà, anche se gli ultimi precedenti importanti hanno sempre sorriso ai ragazzi del CT Fefé De Giorgi: finale degli Europei 2021, semifinale dei Mondiali 2022, match della fase preliminare di Nations League un paio di settimane. Chi riuscirà a spuntarla e a meritarsi la qualificazione all’atto conclusivo, da disputare domenica 3 agosto contro la vincente di Brasile-Polonia?

Gli azzurri saranno guidati dal palleggiatore Simone Giannelli, che sarà affiancato dall’opposto Kamil Rychlicki, dagli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, dai centrali Simone Anzani e Gianluca Galassi, dal libero Fabio Balaso. Tra le fila della Slovenia i giocatori di riferimento sono l’opposto Toncek Stern, lo schiacciatore Rok Mozic e il centrale Jan Kozamernik, uomini da Superlega che conoscono bene i nostri portacolori.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Slovenia, semifinale della Nations League 2025 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, scambio dopo scambio, punto dopo punto, per non perdersi nulla. L’appuntamento è per le ore 09.00 di sabato 2 agosto. Buon divertimento a tutti.