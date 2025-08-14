ATP Cincinnati 2025, Auger Aliassime sfida Sinner nei quarti. Fuori Fritz, passano Alcaraz e Rune

Sette partite degli ottavi di finale, una prosecuzione e l’ultimo match dei sedicesimi caratterizzano il programma di giornata del torneo ATP di Cincinnati. Jannik Sinner supera l’ostacolo Mannarino e sfiderà Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale. Il francese Terence Atmane elimina Taylor Fritz e modifica ulteriormente la parte alta del tabellone. Approdano ai quarti Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Holger Rune.

Si conclude agli ottavi di finale la corsa di Luca Nardi. Lo spagnolo Carlos Alcaraz si conferma ostacolo insormontabile e piega 6-1 6-4, in un’ora e ventidue minuti, il giocatore azzurro. Non si ferma la corsa di Terence Atmane. Il qualificato francese firma la grande sorpresa di giornata rimontando 3-6 7-5 6-3, in due ore di gioco, lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 4. Il risultato modifica ulteriormente il lato di tabellone di Jannik Sinner, che in semifinale potrebbe sfidare il vincente dell’incontro Atmane-Rune.

Jannik Sinner supera 6-4 7-6(4), in un’ora e cinquantuno minuti, il francese Adrian Mannarino in un match che, come gli altri, viene condizionato dall’interruzione per pioggia. Il numero uno del mondo approda ai quarti di finale contro Felix Auger-Aliassime. Il canadese e batte 6-4 6-3, in un’ora e quindici minuti, Benjamin Bonzi e pone così fine alla corsa del francese.

Holger Rune è il primo a qualificarsi per i quarti di finale. Il danese, testa di serie numero 7, approfitta del ritiro di Frances Tiafoe sul punteggio di 6-4 3-1 40-15. L’americano scappa sul 3-0 prima di subire la rimonta del rivale che si aggiudica il set inaugurale con un parziale di sei giochi a uno. Il decimo favorito del seeding accusa però un problema al fianco che ne penalizza in maniera significativa la prestazione e, dopo aver stretto i denti, preferisce alzare bandiera bianca nelle prime fasi della seconda frazione di gioco.

Giornata di straordinari per Alexander Zverev. Il tedesco rientra in campo, rimonta da 0-30 e chiude 6-4 6-4 il match dei sedicesimi contro Brandon Nakashima. Poche ore più tardi Zverev ritorna in campo e si guadagna la qualificazione ai quarti di finale grazie al ritiro, l’ennesimo del torneo, di Karen Khachanov sul punteggio di 7-5 3-0 a favore della testa di serie numero 3.

Ben Shelton, testa di serie numero 5, regola 7-6(3) 6-3, in un’ora e quarantasette minuti, lo spagnolo Roberto Bautista Agut e stacca così il pass per gli ottavi di finale. Il russo Andrey Rublev, testa di serie numero 9, domina 6-2 6-3, in un’ora e cinque minuti, l’argentino Francisco Comesana.