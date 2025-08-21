LIVE Italia-Lettonia, Torneo Acropolis 2025 in DIRETTA: si alza l’asticella verso gli Europei

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Lettonia, penultima amichevole per l’Italbasket e primo impegno nel torneo dell’Acropoli ad Atene.

La squadra di Gianmarco Pozzecco ha disputato finora un’estate semplicemente perfetta, vincendo le quattro sfide finora giocate. Tra queste anche una proprio con la Lettonia, battuta anche abbastanza nettamente a Trieste. Certamente da quel match la musica è un po’ cambiata soprattutto tra i lettoni, che comunque hanno sfiorato la vittoria con la Lituania e poi hanno superato la Slovenia.

Al gruppo azzurro si è aggregato da qualche giorno Danilo Gallinari e c’è da capire se il CT Pozzecco deciderà di utilizzare subito il neo arrivato, fresco del titolo vinto a Porto Rico. Sarà una partita decisamente importante per gli azzurri, che si avvicinano sempre di più all’inizio degli Europei.

La palla a due del match Italia-Lettonia, amichevole di lusso ad Atene, sarà in programma alle ore 19.00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!