LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Farfalle per stupire nella finale all-around

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata dei Mondiali 2025 di ginnastica ritmica. A Rio de Janeiro (Brasile) prosegue la quarantunesima edizione iridata della storia di questo sport. Dopo le prime medaglie assegnate ieri nell’all-around individuale quest’oggi è la volta della finale del concorso generale a squadre.

Le Farfalle salgono in pedana con l’obiettivo di stupire la concorrenza. Se è vero che l’Italia solo dodici mesi fa conquistava uno splendido bronzo olimpico a Parigi è anche vero che in un anno post olimpico possono succedere tante cose: la formazione azzurra è completamente rinnovata con tutte le protagoniste parigine che hanno deciso di smettere.

Quest’annata è stata piena di cambiamenti per la formazione italiana con le Farfalle che hanno dovuto lavorare molto per trovare la giusta intesa. Agli Europei di qualche mese fa le azzurre hanno faticato nell’all-around conquistando però un convincente bronzo con i cinque nastri, confermando l’ottimo feeling con questo esercizio nella tappa di Coppa del Mondo di Milano dove hanno ottenuto la vittoria di specialità.

Le Farfalle dovranno provare a limitare i danni nel misto con 3 palle e 2 cerchi per dimostrare di poter essere già competitive con le migliori potenze del mondo. La grande favorita per l’all-around di questa rassegna iridata è la Spagna, che però dovrà fare attenzione alla Bulgaria, protagonista agli Europei proprio insieme alle iberiche, oltre che ad Israele, Ucraina, Cina, Giappone e le padrone di casa del Brasile.

La finale dell’all-around a squadre dei Mondiali 2025 di ginnastica ritmica inizierà alle 19.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione della quarta giornata dei Mondiali 2025 di ginnastica ritmica. Buon divertimento!