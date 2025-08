LIVE F1, GP Ungheria 2025 in DIRETTA: Ferrari per un nuovo passo avanti

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria 2025, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di F1 2025. Sul circuito dell’Hungaroring, i piloti cercheranno di iniziare nel migliore dei modi il weekend, prima della lunga pausa nel mese di agosto.

Il circuito ungherese, uno dei più lenti del calendario, è pronto ad ospitare una nuova sfida del capitolo per il Mondiale. La vittoria di Oscar Piastri nel GP del Belgio ha portato a 16 le lunghezze di vantaggio dell’australiano sul suo compagno di squadra Lando Norris. Il leader della classifica piloti, già vincitore in Ungheria nel 2024, proverà nuovamente ad anticipare il rivale britannico, in una gara che si preannuncia un nuovo dominio McLaren.

Potrebbe nuovamente essere un weekend impegnativo per la Ferrari, reduce però dall’ottimo podio di Charles Leclerc e dalla brillante rimonta di Lewis Hamilton a Spa. La scuderia di Maranello ha inoltre ufficializzato ieri il rinnovo del team principal Frederic Vasseur, provando a dare continuità ad un progetto partito nel 2023. Vedremo come si comporteranno le monoposto rosse su un circuito che non è mai stato favorevole.

Lewis Hamilton cerca il riscatto dopo il disastroso venerdì di Spa mentre Charles Leclerc proverà a prendere confidenza con una pista che non si adatta alle sue caratteristiche. La prima sessione di prove libere partirà alle ore 13.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle FP1. Segui con noi il live per non perderti neanche un aggiornamento. Buon divertimento!