LIVE Errani/Vavassori-Muchova/Rublev 4-1, 1-1, US Open 2025 in DIRETTA: parziale di 4-0 per gli azzurri e primo set archiviato!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15-30 Spinge alla grande la risposta di dritto Errani! Attenzione!

15-15 Con il dritto Vavassori, non contiene di rovescio la ceca.

15-0 Servizio di Muchova e chiusura di Rublev.

1-1 A quindici il pinerolese, stavolta evitiamo il break in apertura!

40-15 Doppio fallo.

40-0 Chiude a rete Errani!

30-0 Chiude con lo smash al salto Vavassori.

15-0 Non risponde di dritto sulla seconda Rublev.

0-1 A zero il russo.

40-0 Ace.

30-0 Non risponde di dritto Vavassori

15-0 Chiude a rete Muchova.

ERRANI/VAVASSORI-Muchova/Rublev 4-1! Con la chiusura coi fuochi d’artificio di uno SCATENATO pinerolese si conclude la prima frazione! Cambiata totalmente la musica dopo il break subito in apertura.

40-15 Servizio vincente sul rovescio del russo! Set point, sono tre!

30-15 Non risponde Muchova al kick poderoso di Wave!

15-15 Di classe la chiusura di volo di Muchova, con finta.

15-0 Slice di Vavassori, chiusura di volo Errani!

1-3 Mamma mia, cambiato totalmente il vento dopo il gioco d’apertura. Fuori il dritto di Muchova dopo il servizio! BREAK!

15-40 SUPER, SUPER risposta di Vavassori, la seconda di fila! Benissimo gli azzurri ora!

15-30 Ennesima entrata perfetta a rete del pinerolese!

15-15 Super risposta di Vavassori con il dritto al corpo di Rublev.

15-0 Sbaglia di dritto Sara.

2-1 Grazie! Risposta di dritto sbagliata di Rublev!

40-30 Si ferma sul nastro lo smash di Vavassori.

40-15 Con il dritto il russo.

40-0 Lunga la risposta di Muchova, ancora di dritto.

30-0 Ancora grande intervento felino di Vavassori!

15-0 Non risponde di dritto Muchova su Sara.

1-1 Orrendo errore di dritto di Rublev!! Merito di aver risposto a Vavassori.

30-40 Grandissimo lavoro a rete di Vavassori! Un gatto sotto rete!

30-30 Servizio vincente Rublev.

15-30 Pauroso dritto lungoriga sulla riga di Rublev. Per poco non decapitava il piemontese.

0-30 Largo il rovescio di Rublev, ottima diagonale tenuta da Vavassori.

0-15 Sbaglia la volèe in allungo la ceca, merito della bella risposta di Sara!

0-1 Lascia sfilare la risposta di Rublev Sara Errani, sbaglia perché è in campo.

30-40 Gran pallata di dritto di Rublev su Errani. Poi chiude con lo smash il russo. Palle break, sono due.

30-30 Grande difesa di rete di Errani! Sbaglia la difficile volèe bassa Muchova.

15-30 Fulminante risposta di rovescio impattata in modo vincente da Muchova.

15-15 Doppio fallo.

15-0 Prima vincente!

Andrea Vavassori al servizio!

Giocatori in campo!

19:26 Il match precedente si è concluso circa 10′ fa, attendiamo quindi di vedere in campo di nuovo i campioni in carica!

Buonsera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di quarti di finale del tabellone di doppio misto degli US Open 2025 tra Sara ERRANI e Andrea VAVASSORI contro la ceca Karolina Muchova e il russo Andrey Rublev. Si gioca per un posto nella semifinale di domani!

Si è appena concluso il match di ottavi di finale con la coppia ceco-russa che si è imposta per 4-2, 4-3 contro gli americani Opelka e Venus Williams, ancora in gran forma! Adesso quindi per gli azzurri una coppia veramente completa e pericolosa, con i lampi di genio di Muchova, ex semifinalista del Roland Garros e le botte con servizio e dritto da fondo campo di Rublev. Azzurri (campioni in carica di questo Slam) che hanno sconfitto nel pomeriggio italiano la coppia formata dal finalista in carica Fritz e dalla campionessa di Wimbledon Rybakina!

Ricordiamo che si gioca al meglio delle 3 partite ma si arriva a 4 game! Il terzo set sarebbe un tie-break a 10 lunghezze! NOn resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di quarti di finale del tabellone di doppio misto degli US Open 2025 tra Sara ERRANI e Andrea VAVASSORI contro Muchova/Rublev!