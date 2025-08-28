LIVE Cobolli-Brooksby, US Open 2025 in DIRETTA: l’azzurro sfida l’americano per l’accesso al 3° turno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match di secondo turno tra Flavio Cobolli e Jenson Brooksby agli US Open, quarto e ultimo Slam della stagione. L’azzurro ha subito un piccolo calo di performance dopo aver giocato un grande torneo di Wimbledon che lo ha visto spingersi fino ai quarti di finale, i primi raggiunti in carriera in un torneo del Grande Slam: oggi affronta, da favorito, il padrone di casa statunitense che tuttavia, su questa superfice, non può essere preso sottogamba.

Prima di raggiungere il secondo turno, Cobolli ha dovuto superare a fatica l’amico e connazionale Francesco Passaro, contro il quale ha vinto per 3-2 (7-5, 4-6, 6-4, 3-6, 6-3), in un derby durato 3 ore e 46 minuti. Nelle settimane precedenti, oltre l’ottimo Masters 1000 di Toronto dove è stato eliminato solo agli ottavi di finale contro il poi campione Ben Shelton per 2-1 (6-4, 4-6, 7-6). Nel Masters 1000 di Cincinnati, l’azzurro è uscito al secondo turno contro la sorpresa del torneo, Terence Atmane, che ha vinto per 2-1 (6-4, 3-6, 7-6), fermato solo da Jannik Sinner in semifinale.

Per quanto riguarda Brooksby, lo statunitense viene da un ottimo Masters 1000 di Cincinnati dove ha raggiunto i sedicesimi di finale, fernato solamente da Karen Khachanov per 2-0 (6-3, 6-3). Al primo turno di questa edizione dello US Open, ha sconfitto l’australiano Aleksandar Vukic al quinto set, per 3-2 (6-3, 6-7, 6-4, 3-6, 6-4), dopo 3 ore e 49 minuti di match che potrebbero pesare nella sfida contro Cobolli.

Il match dell’azzurro, che parte favorito, sarà il secondo sul Court 17, con il programma che partirà alle 17.00 (orario italiano, alle 11 seguendo il fuso orario americano) con la sfida di secondo turno femminile tra la brasiliana Beatriz Haddad Maia e la svizzera Viktorija Golubic. Seguite con noi la sfida del nostro Flavio Cobolli contro Brooksby, per il secondo turno dello US Open, grazie alla cronaca testuale in Diretta LIVE di OA Sport. Buon divertimento e buon tennis a tutti!