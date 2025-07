LIVE Arnaldi-Zverev, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: iniziato il match!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MICHELSEN DALLE 18.30

30-30 ACE!

15-30 Risposta incisiva di dritto Zverev, non ha tempo di organizzare il dritto difensivo Arnaldi.

15-15 ACE!

0-15 Palla corta sul nastro della testa di serie n.32!

Arnaldi al servizio!

01:08 Per chi vince c’è Cerundolo!

01:05 Giocatori in campo!

00:40 Circa 20′ e vi racconteremo punto dopo punto la partita tra Matteo Arnaldi e Alexander Zverev!

21:15 Michelsen b. Musetti! Ricordiamo che Arnaldi e Zverev giocheranno alle 01 sul Centrale!

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissima sfida notturna tra Matteo ARNALDI e Alexander Zverev, c’è odore d’impresa nella notte del Masters 1000 di Toronto 2025!

L’azzurro ha sfruttato la sconfitta di Joao Fonseca, che si pensava potesse sbarrargli la strada al 2° turno, ma che si è invece scontrato contro l’australiano Tristan Schoolkate! Quest’ultimo poi è stato regolato dall’azzurro, che può quindi iniziare la difesa dei 400 punti in scadenza dal 2024, quando a Montreal si era addirittura issato fino in semifinale!

Di fronte c’è però quasi subito la testa di serie numero uno Alexander Zverev, che non può però fare paura visto quanto espresso di recente. C’è da dire che il tedesco quando Sinner e Alcaraz non ci sono ha sempre performato discretamente, ma quest’anno ha lasciato sul piatto una marea di partite e Arnaldi deve assolutamente entrare in campo convinto che l’impresa non solo sia possibile, ma sia anche alla sua portata.

Vincendo Arnaldi si rilancerebbe in classifica, visto che i 400 punti già citati scadranno la prossima settimana. Con una vittoria e 100 punti quindi in cascina, ecco che tornerebbe vicino alla top 50 da cui è uscito prima del torneo canadese. Purtroppo la continuità non è la specialità della casa e le vittorie ultimamente sono scarseggiate: questa però è la chance di rifarsi con gli interessi per un ligure che gioca il torneo da testa di serie numero 32!

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida tra Matteo ARNALDI e Alexander Zverev valida per un posto in ottavi del Masters 1000 di Toronto 2025, si parte alle 01 di notte! Primo match della sessione serale: vi aspettiamo!