LIVE Musetti-Michelsen, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: test per valutare i progressi sul cemento

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di terzo turno del Masters 1000 di Toronto 2025 tra Lorenzo MUSETTI e Alex Michelsen, partita molto complicata tra l’azzurro e gli ottavi di finale.

Dopo l’esordio contro James Duckworth, l’azzurro deve assolutamente alzare il livello se vuole proseguire la sua scalata canadese, visto che il rivale cambia rango! Di fronte c’è sul Campo Centrale la testa di serie numero 26 ma soprattutto un giocatore in fiducia e ascesa come l’americano classe 2004 di Laguna Hills, California. Dotato di un gran servizio ma anche di ottima solidità da fondocampo, l’USA si sta affermando nel circuito dopo una prima stagione molto discontinua a livello ATP.

Musetti è tornato a vincere una partita dopo due sconfitte premature, anche per via di una condizione fisica da ritrovare dopo la clamorosa stagione sulla terra battuta. Il ranking sorride, visto che il carrarino è virtualmente 10° nella classifica ATP e 6° nella classifica race. Oggi però vincere avrebbe un sapore dolcissimo, poiché permetterebbe al toscano di continuare a incamerare punti (sarebbero 50 in più) e di difendersi dagli inseguitori.

Non resta he augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di 3° turno del Masters 1000 di Toronto 2025 tra Lorenzo MUSETTI e Alex Michelsen, si gioca a partire dalle ore 18:30 sul campo Centrale: vi aspettiamo!