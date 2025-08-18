Tennis
La corsa di Lorenzo Musetti alle ATP Finals di Torino. US Open snodo quasi decisivo
Lorenzo Musetti cerca un posto alle ATP Finals 2025: l’azzurro è in piena lotta per l’obiettivo, e nell’ultima parte della stagione proverà a concretizzare quanto di buono fatto fin ad ora. Il tennista italiano, infatti, si trova al nono posto in classifica nella Race che decreterà gli otto qualificati al torneo di fine stagione.
Con Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, ovvero i campioni Slam stagionali, già qualificati alle ATP Finals, a meno di clamorosi exploit agli US Open, anche l’ottavo classificato della Race si qualificherà per l’ultimo torneo del 2025.
Lorenzo Musetti, nono a quota 2670, è a soli 75 punti dall’ottavo posto dell’australiano Alex de Minaur, ma ne vanta anche ben 435 di margine sul decimo classificato, il norvegese Casper Ruud, a quota 2235. Agli US Open, con 2000 punti in palio, Musetti può compiere un passo decisivo verso le ATP Finals.
RACE ATP DOPO IL MASTERS 1000 DI CINCINNATI
1 Carlos Alcaraz 8540
2 Jannik Sinner 6650
3 Alexander Zverev 4080
4 Ben Shelton 3610
5 Novak Djokovic 3380
6 Taylor Fritz 3065
7 Jack Draper 2940
8 Alex de Minaur 2745
9 Lorenzo Musetti 2670
10 Casper Ruud 2235