Kelly Doualla nella storia: polverizzato un record che durava da mezzo secolo!

Kelly Doualla ha battuto un record che durava da mezzo secolo, diventando la più giovane atleta di sempre a conquistare la medaglia d’oro sui 100 metri agli Europei Under 20. La velocista lombarda si è imposta sul rettilineo di Tampere (Finlandia) con il crono di 11.22 (a un centesimo dal già suo record europeo under 18 siglato diciotto giorni fa a Skopje in occasione della finale degli EYOF, la competizione più importante di questa annata agonistica per le cadette), travolgendo avversarie più grandi di due e tre anni.

L’allieva di Walter Monti si è meritata il gradino più alto del podio nella rassegna continentale di categoria ad appena 15 anni, 8 mesi e 19 giorni (è nata il 20 novembre 2009). L’azzurra ha ampiamente migliorato il primato di precocità che fino a stasera era detenuto da Petra Koppetsch: la tedesca est aveva 16 anni e 309 giorni quando salì sul gradino più alto del podio nel lontano 1975. Kelly Doualla ha dettato legge da unica under 18 tra le partenti, confermando il suo status della miglior 2009 in questa stagione al mondo.

Kelly Doualla tornerà in pista nel fine settimana per disputare la 4×100 insieme ad Alice Pagliarini, Elisa Valensin e Margherita Castellani: si può puntare a una nuova medaglia d’oro, la sprinter lombarda sarà indubbiamente la punta di diamante del quartetto e può puntare a un bis da sogno in terra nordica. Grande soddisfazione ai microfoni federali: “Speravo tantissimo di poter fare qualcosa di grande e posso dire di esserci riuscita, è quello che mi ero prefissata dall’inizio dell’anno. In pista ero abbastanza tranquilla, sui blocchi c’era un po’ di ansia ma meglio così perché mi ha aiutato ad andare più forte. Senza il tifo degli azzurri penso che non ce l’avrei fatta“.