Kelly Doualla: “Volevo fare qualcosa di grande, l’ansia mi ha aiutata ad andare più forte”

Kelly Doualla ha conquistato la medaglia d’oro sui 100 metri agli Europei Under 20 di atletica, imponendosi con il tempo di 10.22 (0,1 m/s di vento contrario) ad appena 15 anni. La velocista lombarda ha regolato avversarie più grandi di 2-3 anni, dimostrando ancora una volta di essere una potenziale fuoriclasse dotata di mezzi tecnici semplicemente eccezionali.

La primatista europea under 18 (10.21 un paio di settimane fa agli EYOF) si è rivelata insuperabile come da pronostico, uscendo in maniera eccellente dai blocchi di partenza e poi facendo il vuoto in maniera perentoria. Seconda medaglia d’oro in campo internazionale nel giro di 19 giorni per l’allieva di Walter Monti, che potrebbe essere presa in considerazione anche per i Mondiali assoluti.

Kelly Doualla ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Speravo tantissimo di poter fare qualcosa di grande e posso dire di esserci riuscita, è quello che mi ero prefissata dall’inizio dell’anno. In pista ero abbastanza tranquilla, sui blocchi c’era un po’ di ansia ma meglio così perché mi ha aiutato ad andare più forte“.

L’azzurra ha poi proseguito: “Senza il tifo degli azzurri penso che non ce l’avrei fatta. Questa vittoria se la merita anche il mio allenatore Walter Monti per tutto l’impegno che ci ha messo, è nata grazie a lui e ai miei compagni di allenamento che mi hanno sempre spronata. Per il futuro voglio andare avanti così, migliorandomi sempre di più”.