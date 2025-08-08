Kelly Doualla ha conquistato due medaglie d’oro sui 100 metri nel giro di diciannove giorni: lo scorso 21 luglio aveva corso in 11.21 agli EYOF (il Festival Olimpico della Gioventù Europa) e oggi (8 agosto) ha trionfato agli Europei Under 20 con il tempo di 11.22. Da Skopje (Macedonia del Nord) a Tampere (Finlandia), senza essere mai sostenuta dal vento (nullo nella prima occasione, 0,1 m/s contrario questa sera), è divampato in maniera perentoria il talento di una velocista che potrebbe davvero segnare un’epoca.

Siamo di fronte a un fenomeno generazionale, che ad appena 15 anni (spegnerà 16 candeline soltanto il 20 novembre) ha saputo dettare legge nell’evento più importante della stagione per le cadette e poi ha travolto una concorrenza con 2-3 anni di più in maniera nitida, infliggendo addirittura 19 centesimi di distacco alla seconda classifica. La primatista europea under 18 è in grado di fare sognare verso il futuro, ma già il presente è radioso e non soltanto a livello giovanile.

Kelly Doualla meriterebbe infatti di essere presa in considerazione per i Mondiali assoluti, che si disputeranno a Tokyo (Giappone) dal 13 al 21 settembre. Indubbiamente bisognerebbe analizzare un’eventuale convocazione con le pinze perché stiamo parlando di una giovanissima, a cui bisogna lasciare comunque del tempo per crescere senza troppe pressioni e stress, ma i tempi confezionati nelle ultime settimane sono oggettivamente meritevoli del massimo palcoscenico. A livello individuale il minimo imposto da World Athletics è di 11.07 (per World Athletics, 11.18 per la FIDAL), ma un occhio al ranking per arrivare a completare i 48 posti a disposizione.

Si parla di una possibile convocazione in ottica 4×100: al momento Kelly Doualla è la seconda italiana sui 100 metri, alle spalle soltanto di Zaynab Dosso, primatista nazionale con 11.01 e quest’anno capace di esprimersi in 11.07. La presenza della lombarda in staffetta sarebbe decisamente interessante e aumenterebbe il valore del quartetto, che punta a giocarsi un risultato di rilievo in finale. Un test sul rendimento con il testimone in mano arriverà già nel weekend, dove l’allieva di Walter Monti sarà impegnato con la 4×100 agli Europei U20 insieme ad Alice Pagliarini ed Elisa Valensin.

Una precisazione: è vero che Kelly Doualla non avrà 16 anni al momento dei Mondiali, ma il regolamento prevede che si debba avere quell’età al 31 dicembre 2025 e dunque avrà pieno diritto di partecipare alla rassegna iridata se lo si riterrà opportuno.