Julio Velasco: “Germania forte e fisica, dobbiamo combattere una mentalità”. E su chi ha giocato poco…

Giornata di vigilia per l’Italia, che sabato 30 agosto (ore 12.00) affronterà la Germania agli ottavi di finale dei Mondiali 2025 di volley femminile. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 partiranno con i favori del pronostico a Bangkok (Thailandia), ma dovranno stare molto attenti a un’avversaria insidiosa, cresciuta molto nell’ultima stagione e che ha avuto match-point contro la Polonia per conquistare il primo posto nel proprio girone.

Il CT Julio Velasco ha presentato la sfida attraverso i canali federali: “La Germania è indubbiamente una squadra forte e proprio perché è una squadra forte, certamente, ci metterà in difficoltà. Sono fisiche, migliorate molto in ricezione e in generale in ogni aspetto del gioco grazie anche all’ottimo lavoro fatto da Giulio Bregoli. Sono brave a battere in maniera tattica, le loro centrali sono molto efficaci sia in attacco che a muro e poi hanno a disposizione anche giocatrici esperte, come Stigrot che quando vengono chiamate in causa sanno incidere”.

Il Guru ha poi proseguito nella propria analisi: “Credo che sia necessario combattere la mentalità secondo cui quando si vince si è fortissimi e quando invece si incontrano difficoltà tutto vada male. Non è che perché siamo l’Italia dobbiamo vincere tutte le partite 3-0 o 3-1, si può anche vincere al tie-break, come spesso dico alle ragazze, 32-30, ma l’importante è vincere. Dobbiamo essere forti di cuore e spirito per reggere a queste difficoltà e soprattutto essere pronti anche a partite lunghe e ricche di insidie”.

Il Commissario Tecnico ha poi concluso: “La squadra è molto concentrata, il problema potrebbe essere entrare in ritmo partita dopo qualche giorno di break e con alcune giocatrici che hanno giocato poco. Penso ad Antropova e Cambi ad esempio ma in generale già quest’anno le ragazze mi hanno sorpreso ad esempio al rientro dalle vacanze, quando sarebbe stato lecito attenderci qualche allenamento brutto, ed invece sono state capaci di dare il massimo immediatamente. È evidente che questo gruppo ha questa capacità e pertanto dovremo giocare bene con l’obiettivo di superare il turno”.