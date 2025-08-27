Dove vedere in tv Italia-Cuba, Mondiali volley U21: orario quarti di finale, programma, streaming

L’Italia affronterà Cuba nei quarti di finale dei Mondiali Under 21 di volley maschile: l’appuntamento è per venerdì 29 agosto alle ore 14.00 sul campo di Jiangmen (Cina). La nostra Nazionale ha primeggiato nel proprio girone, vincendo le cinque partite disputate contro Francia, Ucraina, Argentina, Indonesia e Tunisia, per poi dominare l’ottavo di finale contro la Corea del Sud.

I ragazzi di coach Vincenzo Fanizza si sono meritati il diritto di proseguire la propria avventura nella rassegna iridata di categoria e ora se la dovranno vedere contro i sempre insidiosi caraibici, che sono riusciti a eliminare l’Egitto nel primo turno a eliminazione diretta imponendosi con il massimo scarto (ma i primi due set si sono decisi a dei tiratissimi vantaggi).

A trascinare il sestetto tricolore saranno l’opposto Tommaso Barotto, gli schiacciatori Manuel Zlatanov e Lorenzo Magliano, i centrali Pardo Mati e Gioele Taiwo, il palleggiatore Gabriele Mariani, il libero Luca Loreti. In palio la qualificazione alla semifinale, da disputare sabato 30 agosto contro la vincente di USA-Francia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Cuba, quarto di finale dei Mondiali Under 21 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e sul canale YouTube di Volleyball World, prevista la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-CUBA, QUARTI MONDIALI U21 VOLLEY

Venerdì 29 agosto

Ore 14.00 Italia vs Cuba – Diretta streaming su VTBV e canale YouTube di Volleyball World

PROGRAMMA ITALIA-CUBA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista,

Diretta streaming: canale YouTube di Volleyball World e VBTV.

Diretta Live testuale: OA Sport.