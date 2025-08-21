Jannik Sinner vuole il terzo Slam nello stesso anno: quanti ci sono già riusciti nella storia del tennis

Obiettivo terzo Slam nello stesso anno. Jannik Sinner ha l’occasione di rientrare nel novero di una ristretta cerchia di eletti L’altoatesino, infatti, è l’unico in questo 2025 ad aver vinto due Slam. Come è noto agli appassionati, sono arrivate le affermazioni a inizio stagione negli Australian Open e sull’erba del tempio del tennis, a Wimbledon.

In vista degli US Open, Major che Jannik ha già conquistato l’anno passato, il target è quello di replicare. Ma chi è già riuscito a realizzare questo risultato ad alto coefficiente di difficoltà? I nomi sono di altissimo livello e non potrebbe essere altrimenti:

GRADUATORIA ALLTIME TRE SLAM VINTI NELLO STESSO ANNO

1933 Jack Crawford

1934 Fred Perry

1938 Don Budge*

1955 Tony Trabert

1956 Lew Hoad

1958 Ashley Cooper

1962 Rod Laver*

1964 Roy Emerson

1969 Rod Laver*

1974 Jimmy Connors

1988 Mats Wilander

2004 Roger Federer

2006 Roger Federer

2007 Roger Federer

2010 Rafa Nadal

2011 Novak Djokovic

2015 Novak Djokovic

2021 Novak Djokovic

2023 Novak Djokovic

*Autore del Grande Slam

Se Sinner riuscisse in quest’impresa, sarebbe il settimo giocatore nell’Era Open a completare questo tris, dopo Laver, Connors, Wilander, Federer, Nadal e Djokovic. Un club esclusivo che lo sarebbe a maggior se si considerasse l’affermazione in tre Major e il raggiungimento della finale nel quarto. Un qualcosa di incredibile e concretizza da soli tre campioni nella già citata Era Open (Laver, Federer e Djokovic).

Non resta che godersi lo spettacolo a New York e prendere nota eventualmente di questo dato storico, che farebbe entrare il pusterese ancor di più nel gotha dello sport con racchetta e pallina.