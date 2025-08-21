TennisUS Open
Jannik Sinner vuole il terzo Slam nello stesso anno: quanti ci sono già riusciti nella storia del tennis
Obiettivo terzo Slam nello stesso anno. Jannik Sinner ha l’occasione di rientrare nel novero di una ristretta cerchia di eletti L’altoatesino, infatti, è l’unico in questo 2025 ad aver vinto due Slam. Come è noto agli appassionati, sono arrivate le affermazioni a inizio stagione negli Australian Open e sull’erba del tempio del tennis, a Wimbledon.
In vista degli US Open, Major che Jannik ha già conquistato l’anno passato, il target è quello di replicare. Ma chi è già riuscito a realizzare questo risultato ad alto coefficiente di difficoltà? I nomi sono di altissimo livello e non potrebbe essere altrimenti:
GRADUATORIA ALLTIME TRE SLAM VINTI NELLO STESSO ANNO
1933 Jack Crawford
1934 Fred Perry
1938 Don Budge*
1955 Tony Trabert
1956 Lew Hoad
1958 Ashley Cooper
1962 Rod Laver*
1964 Roy Emerson
1969 Rod Laver*
1974 Jimmy Connors
1988 Mats Wilander
2004 Roger Federer
2006 Roger Federer
2007 Roger Federer
2010 Rafa Nadal
2011 Novak Djokovic
2015 Novak Djokovic
2021 Novak Djokovic
2023 Novak Djokovic
*Autore del Grande Slam
Se Sinner riuscisse in quest’impresa, sarebbe il settimo giocatore nell’Era Open a completare questo tris, dopo Laver, Connors, Wilander, Federer, Nadal e Djokovic. Un club esclusivo che lo sarebbe a maggior se si considerasse l’affermazione in tre Major e il raggiungimento della finale nel quarto. Un qualcosa di incredibile e concretizza da soli tre campioni nella già citata Era Open (Laver, Federer e Djokovic).
Non resta che godersi lo spettacolo a New York e prendere nota eventualmente di questo dato storico, che farebbe entrare il pusterese ancor di più nel gotha dello sport con racchetta e pallina.