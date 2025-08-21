Seguici su
US Open

Jannik Sinner vuole il terzo Slam nello stesso anno: quanti ci sono già riusciti nella storia del tennis

Sinner / LaPresse

Obiettivo terzo Slam nello stesso anno. Jannik Sinner ha l’occasione di rientrare nel novero di una ristretta cerchia di eletti L’altoatesino, infatti, è l’unico in questo 2025 ad aver vinto due Slam. Come è noto agli appassionati, sono arrivate le affermazioni a inizio stagione negli Australian Open e sull’erba del tempio del tennis, a Wimbledon.

In vista degli US Open, Major che Jannik ha già conquistato l’anno passato, il target è quello di replicare. Ma chi è già riuscito a realizzare questo risultato ad alto coefficiente di difficoltà? I nomi sono di altissimo livello e non potrebbe essere altrimenti:

GRADUATORIA ALLTIME TRE SLAM VINTI NELLO STESSO ANNO

1933 Jack Crawford
1934 Fred Perry
1938 Don Budge*
1955 Tony Trabert
1956 Lew Hoad
1958 Ashley Cooper
1962 Rod Laver*
1964 Roy Emerson
1969 Rod Laver*
1974 Jimmy Connors
1988 Mats Wilander
2004 Roger Federer
2006 Roger Federer
2007 Roger Federer
2010 Rafa Nadal
2011 Novak Djokovic
2015 Novak Djokovic
2021 Novak Djokovic
2023 Novak Djokovic

*Autore del Grande Slam

Se Sinner riuscisse in quest’impresa, sarebbe il settimo giocatore nell’Era Open a completare questo tris, dopo Laver, Connors, Wilander, Federer, Nadal e Djokovic. Un club esclusivo che lo sarebbe a maggior se si considerasse l’affermazione in tre Major e il raggiungimento della finale nel quarto. Un qualcosa di incredibile e concretizza da soli tre campioni nella già citata Era Open (Laver, Federer e Djokovic).

Non resta che godersi lo spettacolo a New York e prendere nota eventualmente di questo dato storico, che farebbe entrare il pusterese ancor di più nel gotha dello sport con racchetta e pallina.

