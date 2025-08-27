Jack Draper si ritira dagli US Open! Problema fisico e tabellone stravolto, Sinner diretto interessato

Jack Draper si è ritirato dagli US Open. L’ultimo Slam della stagione è stato scosso dalla decisione del tennista britannico, comunicata nel corso della quarta giornata di gara sul cemento di Flushing Meadows a New York. Il 23enne, che al primo turno aveva regolato l’argentino Federico Agustin Gomez in quattro set, ha alzato bandiera bianca a causa di un infortunio. Il numero 5 del mondo soffre ancora del problema all’omero sinistro che gli aveva fatto saltare i Masters 1000 di Toronto e Cincinnati.

Il giocatore ha spiegato la propria decisione tramite un messaggio pubblicato sui propri canali social: “Ciao ragazzi, mi dispiace dirvi che non prenderò parte agli US Open. Ho fatto del mio meglio per essere qui e darmi ogni possibilità di giocare, ma il fastidio al braccio è diventato troppo forte e devo fare la cosa giusta e prendermi cura di me. Grazie per tutto il supporto“.

Semifinalista nella Grande Mela lo scorso anno e in questa stagione capace di raggiungere gli ottavi di finale agli Australian Open e al Roland Garros, il vincitore del Masters 1000 di Indian Wells era atteso dal secondo turno contro il belga Zizou Bergs, che dunque accede automaticamente al terzo turno, dove incrocerà il vincente del confronto tra il canadese Gabriel Diallo e lo spagnolo Jaume Munar.

Il forfait di Draper interessa direttamente gli italiani: sarebbe stato il potenziale rivale di Lorenzo Musetti o Flavio Cobolli agli ottavi di finale e poi di Jannik Sinner in un ipotetico quarto di finale. Il ritiro avrà un’importante ripercussione sul ranking ATP di Jack Draper: al momento è già sceso al settimo posto virtuale e potrebbe scivolare ulteriormente indietro se i più immediati inseguitori faranno strada agli US Open.