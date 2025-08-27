US Open 2025, Zverev inizia con una vittoria in notturna: “È fantastico vedere l’amore per il tennis a New York”

Il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 3, ha iniziato il suo percorso nello US Open 2025 superando il cileno Alejandro Tabilo con il punteggio di 6-2 7-6(4) 6-4. La particolarità dell’incontro è stata la conclusione in orario notturno, a causa del prolungarsi del match di Coco Gauff.

Il finalista degli Australian Open 2025 vuole tornare ad essere protagonista nell’ultimo Slam stagionale e per tentare di arrivare fino in fondo dovrà confrontarsi con i due dominatori del circuito, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Il prossimo ostacolo sarà però rappresentato dal britannico Jacob Fearnley.

Sulla bellezza dell’atmosfera che circonda il torneo: “È fantastico vedere l’amore per il tennis a New York, ogni anno. È quasi l’una di notte ed è martedì, non sabato sera… Quindi grazie a tutti coloro che sono rimasti. Coco ha fatto una partita fantastica, quindi probabilmente sarei tornato a casa dopo quella partita! ”

“È fantastico iniziare un torneo con una sessione notturna all’Arthur Ashe Stadium, lo stadio più grande che abbiamo al mondo“. Zverev è uno degli ex finalisti in campo, ed è arrivato vicino al suo primo titolo importante agli US Open 2020 sprecando un vantaggio di due set contro Dominic Thiem.