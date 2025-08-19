Volley femminile, Mondiali 2025: le convocate di tutte le Nazionali. Le rose complete e le giocatrici

I Mondiali 2025 di volley femminile si disputeranno in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre. Alla rassegna iridata parteciperanno 32 squadre: la competizione è stata allargata rispetto alle 24 formazioni dell’ultima edizione, sono stati formati otto gironi da quattro compagini ciascuno e le prime due classificate accederanno direttamente agli ottavi di finale, dove incomincerà la fase a eliminazione diretta.

Ogni Nazionale prenderà parte all’evento con 14 giocatrici: questo è infatti il numero di atlete che i vari Commissari Tecnici possono convocare per la rassegna iridata, scegliendo liberamente la quantità di pallavoliste per ogni ruolo (tendenzialmente si opta per due palleggiatrici, due opposti, quattro schiacciatrici, quattro centrali e due liberi, ma ci possono essere delle variazioni). L’Italia si presenterà all’appuntamento con i favori del pronostico dopo aver vinto le Olimpiadi di Parigi 2024 e la Nations League.

Il CT Julio Velasco farà affidamento in particolar modo sugli opposti Paola Egonu ed Ekaterina Antropova, la palleggiatrice Alessia Orro, la schiacciatrice Myriam Sylla, le centrali Sarah Fahr e Anna Danesi, il libero Monica De Gennaro. Le azzurre incroceranno nel girone Slovacchia, Cuba e Belgio, per poi lanciarsi verso ottavi e quarti di finale dove sono annunciati gli incroci con Polonia e Germania prima di una potenziale semifinale sulla carta contro Brasile o Cina.

Quali sono le giocatrici che calcheranno il palcoscenico? Le stelle saranno molteplici, oltre alle italiane vanno ricordate la brasiliana Gabi, la serba Tijana Boskovic, la svedese Isabelle Haak, la turca Melissa Vargas. Di seguito il quadro completo delle convocate di tutte le Nazionali ai Mondiali 2025 di volley femminile.

ROSE MONDIALI VOLLEY FEMMINILE 2025: TUTTE LE CONVOCATE

ARGENTINA

BELGIO

BRASILE

BULGARIA

CAMERUN

CANADA

CECHIA

CINA

COLOMBIA

CUBA

EGITTO

FRANCIA

GERMANIA

GIAPPONE

GRECIA

ITALIA

PALLEGGIATRICI: Alessia Orro, Carlotta Cambi.

OPPOSTI: Paola Egonu, Ekaterina Antropova.

SCHIACCIATRICI: Myriam Sylla, Gaia Giovannini, Stella Nervini, Loveth Omoruyi.

CENTRALI: Anna Danesi, Sarah Fahr, Benedetta Sartori, Yasmina Akrari.

LIBERO: Monica De Gennaro, Eleonora Fersino.

KENYA

MESSICO

PAESI BASSI

POLONIA

PORTO RICO

REPUBBLICA DOMINICANA

SERBIA

SLOVACCHIA

SLOVENIA

SPAGNA

SVEZIA

THAILANDIA

TURCHIA

VIETNAM

UCRAINA

USA

