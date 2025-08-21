Italia-Lettonia oggi in tv, Torneo Acropolis 2025: orario, programma, streaming

L’Italbasket scende in campo per il Torneo dell’Acropolis 2025! Oggi giovedì 21 agosto alle 19:00 italiane gli azzurri se la vedranno ad Atene (Grecia) la Lettonia nella prima partita della rassegna che anticipa l’Europeo al via tra pochi giorni. Dopo la sfida odierna gli azzurri affronteranno domani sera la Grecia padrona di casa.

La Nazionale tricolore si presenta al match odierno dopo quattro successi in altrettante partite amichevoli fin qui disputate, con il CT Gianmarco Pozzecco che può sicuramente ritenersi soddisfatto delle prestazioni fornite dai suoi ragazzi a cominciare da Simone Fontecchio e da Matteo Spagnolo. Buono anche l’inserimento di Darius Thompson, con Danilo Gallinari aggregato al gruppo ad inizio settimana.

La Lettonia ritrova l’Italia a pochi giorni di distanza dal test amichevole di Trieste dove la rappresentativa baltica è uscita sconfitta per 91-75. Il CT Luca Banchi – che terminerà l’esperienza sulla panchina lettone dopo EuroBasket 2025 – sta allestendo il roster che andrà a disputare appunto il torneo continentale, con Porzingis faro principale e gli altri giocatori a dare supporto alla stella NBA come i fratelli Bertans e Andrejs Grazulis (ex Virtus Bologna e Trento).

Palla a due che verrà alzata all’OAKA di Atene (Grecia) alle 19:00ora italiana – le 20:00secondo il fuso orario della Capitale ellenica, con la diretta TV disponibile su Sky Sport Basket (canale 209). La diretta streaming sarà invece affidata a SkyGO e Now TV, con OA Sport che vi fornirà invece la diretta Live testuale per non farvi perdere davvero nulla.

CALENDARIO TORNEO ACROPOLIS 2025 OGGI

Giovedì 21 agosto

Ore 19:00 Italia-Lettonia – Diretta TV su Sky Sport Basket (Canale 209)

Diretta TV: Sky Sport Basket (Canale 209)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport