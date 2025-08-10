L’ultima gara dei Campionati Europei Under 20 di atletica va in archivio con un bronzo a Tampere per l’Italia, che sale sul podio anche nella 4×400 maschile dopo il terzo posto conquistato pochi minuti prima dalla staffetta femminile. La spedizione azzurra raccoglie così la quattordicesima medaglia complessiva della rassegna continentale juniores, vincendo il medagliere della manifestazione.

Destiny Omodia, Daniele Salemi, Diego Mancini e Simone Giliberto, collocati esattamente nello stesso ordine della batteria di ieri vinta con il tempo di 3:09.26, hanno alzato ulteriormente l’asticella quando più contava tenendo testa alle migliori formazioni d’Europa e tagliando il traguardo in terza piazza con un ottimo crono di 3:07.39.

I primi tre frazionisti italiani sono stati abbastanza solidi, restando in scia al gruppetto in lotta per le medaglie e mettendo Giliberto nella condizione di potersi giocare qualcosa di importante, con un’ultima frazione strepitosa da 45.59 lanciato (la migliore in assoluto tra i closer) ed il sorpasso nel finale sulla Germania che ha proiettato gli azzurri al terzo posto dietro solamente alla grande favorita Cechia (3:05.79) e alla Spagna (3:06.83).