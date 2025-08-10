Matteo Togni nuovo talento dei 110 ostacoli: oro agli Europei U20 e tempo pazzesco!

Un vero e proprio delirio azzurro in questo pomeriggio di Tampere (Finlandia). Le finali dell’ultimo giorno degli Europei 2025 U20 di atletica leggera si susseguono e le medaglie per il Bel Paese arrivano quasi a cadenza regolare. È spettato a Matteo Togni recitare il ruolo del primattore nella finale dei 110 ostacoli, una delle specialità più complicate e affascinanti del programma.

Un atto conclusivo privo di uno dei favoriti, il britannico Noah Hanson, sostituito dal norvegese Anthony Ommundsen Johnsen. Il via di Togni non è stato perfetto, ma la sua progressione non è stato affatto condizionata da uno start poco lusinghiero.

L’azzurrino, infatti, ha saputo fare la differenza nella fase intermedia della prova, quella dove si prende ritmo e velocità per una chiusura in crescendo. È quanto fatto il nostro portacolori, che ha stampato un super crono di 13.27. Si parla della miglior prestazione europea stagionale in questa categoria (U20) e anche del nuovo record italiano U20.

Il riscontro di Togni ha mandato in soffitta lo storico primato del 2013 firmato da Lorenzo Perini (13.30). Un risultato, quindi, che assume dei connotati ancora più importanti. Alle spalle dell’atleta tricolore si sono classificati il bulgaro Hristiyan Kasabov (13.31, record nazionale di categoria) e il ceco Matyas Zach (13.33).