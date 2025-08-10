Atletica, Alessia Succo si aggrega al festival italiano degli Europei U20! Bronzo nei 100 ostacoli per l’azzurrina

Un’Italia spaziale nell’ultimo giorno di gare degli Europei 2025 U20 di atletica leggera. Sulla pista di Tampere (Finlandia), sembra di assistere a un campionato nazionale, in cui gli azzurrini si stanno alternando alle posizioni di vertici quasi a cadenza regolare. Si è invece in una rassegna continentale di primo livello e la compagine tricolore sta rispondendo presente.

A prendere parte a questa specie di Festival dei podi nostrani è stata anche Alessia Succo, talento cristallino degli “ostacoli”. La 16enne tricolore era tra le osservate speciali nell’atto conclusivo dei 100 hs e bisognava fare i conti con due aspetti: la tensione della prova e le avversarie.

La partenza non è stata perfetta per Succo, ma il piglio invece è stato quello di chi ha grande voglia di emergere. In una finale resa molto complicata da un vento di 1.5 metri contrario, la progressione è stata tale da portare Succo a completare al terzo posto in 13.32.

I pronostici della vigilia sono stati rispettati, visto il successo della svizzera Jil Sanchez in 13.24 a precedere la francese Melissa Benfatah (13.29) e per l’appunto la nostra portacolori.