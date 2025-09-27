Atletica, Daniele Inzoli sfreccia sui 100 a Modena. Cade un record italiano giovanile nel disco

In attesa di vedere in azione domani nel salto in lungo la stella emergente della velocità femminile italiana Kelly Doualla, sono arrivati degli spunti interessanti anche durante la prima giornata dei Campionati Italiani Societari allievi 2025. Nel corso del day-1 della finale Oro di Modena è caduto infatti un primato nazionale giovanile nel settore lanci, oltre a qualche altro risultato degno di nota tra 100 e 400 metri.

La copertina del sabato però è tutta per Mattia Bartolini, che ha dominato la scena sulla pedana emiliana realizzando la nuova miglior prestazione italiana Under 18 nel disco con 63.60 metri, sette centimetri in più del 63.53 firmato da Carmelo Musci il 12 maggio 2018 a Bari. Il sedicenne azzurro ha aggiunto quasi due metri al personale (61.86) con l’attrezzo di categoria da 1,5 kg, proseguendo un interessante percorso di crescita dopo l’argento dello scorso luglio agli Eyof di Skopje.

Tra le altre gare del giorno a Modena c’è stata anche la vittoria nei 100 metri del vice-campione europeo U18 del lungo Daniele Inzoli, che ha sfiorato il personale con il crono di 10.72 (vento +0.8). Da evidenziare inoltre i successi nei 400 piani di due “non specialisti” come l’oro degli Eyof sui 200 Margherita Castellani (55.09) e soprattutto l’ostacolista Diego Mancini, che ha limato addirittura un secondo al personale con 48.33.