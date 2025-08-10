L’Italia si conferma protagonista assoluta anche nella 4×400 femminile e conquista un ottimo bronzo ai Campionati Europei Under 20 di atletica in quel di Tampere. Francesca Meletto, Laura Frattaroli, Alice Caglio e Giulia Macchi hanno disputato una finale esaltante, sognando addirittura il bersaglio grosso per tre quarti di gara e salendo sul terzo gradino del podio con una prestazione di alto profilo.

Il quartetto azzurro, rimasto invariato rispetto alle batterie di ieri in cui aveva firmato il miglior tempo assoluto in 3:35.24, si è migliorato ulteriormente in finale completando la prova in 3:34.65 e avvicinandosi così a 65 centesimi dal record nazionale juniores (realizzato proprio a Tampere il 15 luglio 2018) dopo aver lottato per la vittoria fino agli ultimi 50 metri della terza frazione.

Caglio, che aveva ricevuto il testimone in seconda/terza posizione dopo le solide prestazioni di Meletto e Frattaroli, si era portata infatti in testa con una partenza a razzo nei primi 200 metri rivelatasi poi controproducente nell’ultimo rettilineo della sua frazione, in cui è scivolata dalla prima alla quarta piazza anche a causa di un problema muscolare (forse un crampo). Macchi ha poi risolto la situazione con un notevole 400 lanciato da 52.95, superando la staffetta dei Paesi Bassi e portando a casa il bronzo alle spalle di Francia (3:33.56) e Germania (3:34.25).