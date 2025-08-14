Italia-Argentina oggi in tv, amichevole basket 2025: orario, canale, streaming

L’Italbasket torna in campo questa sera per un’amichevole di lusso verso gli Europei! Oggi giovedì 14 agosto alle ore 20:00 gli azzurri sfidano al PalaDozza di Bologna l’Argentina a distanza di diversi anni dall’ultimo incrocio ovvero la finale del torneo olimpico di Atene 2024 (argento per la rappresentativa del Belpaese).

I ragazzi agli ordini del CT Gianmarco Pozzecco stanno preparando la rassegna continentale di fine mese, con la Nazionale tricolore reduce da tre vittorie in altrettante partite fin qui disputate contro Islanda, Senegal e Lettonia. Il coach giuliano avrà a disposizione per il match odierno l’americano passaportato Darius Thompson, mentre si dovrebbe aggregare al gruppo nei prossimi giorni anche Danilo Gallinari.

L’Argentina, come detto, ritrova gli azzurri dopo ben ventun anni dal confronto tra le due compagini che risale alla finale olimpica di Atene 2004 – di cui faceva parte anche l’attuale CT Pozzecco. I sud-americani sono reduci da alcune annate decisamente negative, avendo fallito sia la qualificazione al Mondiale 2023 che quella poi alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Palla a due che verrà alzata questa sera al PalaDozza di Bologna alle ore 20:00. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Basket (canale 209), con la diretta streaming garantita da SkyGO e Now TV. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per aggiornarvi costantemente su questa grande sfida amichevole dell’Italbasket!

CALENDARIO AMICHEVOLE BASKET 2025 OGGI

Giovedì 14 agosto

Ore 20:00 Italia-Argentina – Diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Basket (Canale 209)

PROGRAMMA ITALIA-ARGENTINA AMICHEVOLE BASKET 2025 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Basket (Canale 209)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV